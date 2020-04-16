Dr.  Hüner 16 günlük Covid-19 tedavisinden sonra açıklama yaptı

İşte Dr. Hüner'in 16 günlük Covid-19 tedavisinden sonra yaptığı açıklama;

16 gün hastanede Covid 19 savaşı verdikten sonra, evimde ailem ile beraber uyanmak tam bir tatlı rüya gibi geldi bu sabah...beni aileme döndüren KKTC Sağlık Bakanlığı, Sayın Bakanımız Ali Pilli @ Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ekibi, Doktorlar 'dan, Hemşirelere ve bana her sabah moral veren temizlik ekibi @Remziye Hanım, hepiniz bir süper Kahramansınız, en karanlık anımda bana ilk ışığı gösteren, ümit veren ve yüzümü güldüren Hemşire @ Oğuz Köse, seni hiç bir zaman unutmam kardeşim, Hemşire Arzu hanım, kızıma yaptığınız süpriz ve olağanüstü jesti ailece hep kalbimizde kalıcak...kendim bir Doktor olarak, işim icabı dünyanın ileri gelmiş hastanelerinde denetim yapmış bir kişi olarak ve KKTC'mizin daha kısıtlı şartlarda bu Covid 19 savaşı başarılı şekilde yürütmesi tüm ''süper'' Sağlık ekiplerimizin büyük başarısıdır. KKTC'de ki Doktorlarımız ve Hemşirelerimiz Dünya standartlarına göre en üst seviyededir, bunu sadece Doktor olarak değil ama hayatı kurtarılmış Covid 19' u atlatmış bir hasta olarak söylüyorum, böyle bir sağlık ekibi ile KKTC'de tüm insanlar rahat olsun, çok iyi ellerdeyiz...Eşim' de en hafif şekilde atlatmıştır Covid 19'u ve ailece hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz...Son olarak Olgun Bayramlar , Ruhsan Bayramlar, sizler bizim gizli Kahramanlarımızsınız, herşeyimizsiniz, 13 sene evvel KKTC'ye adım attığım'dan beri yanımızda oldunuz, ne kadar teşekkür etsek azdır....Özel olarak Türkce yazmak istedim bu yazıyı, beni bilen bilir, Türkçeyi son 10 senedir tam olarak öğreniyorum, yazıda hatağım varsa beni hoşgörün lütfen