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Dr. Hüsnü Feridun hayatını kaybetti

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Kıbrıs Türk eğitimine yarım asırdan uzun süre hizmet veren Dr. Hüsnü Feridun, 95 yaşında hayat veda etti.
Dr. Hüsnü Feridun hayatını kaybetti

1927 yılında babasının görev yaptığı Vadili’cd doğan Hüsnü Feridun, Öğretmen Koleji’nden mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul’da devam etmiş ve 1951’de Kıbrıs’a “Fen Doktoru” unvanı ile dönmüştü.

Dr. Hüsnü Feridun, Kimya-Fizik öğretmenliği ile baaşladığı meslek yaşamına Ortaeğitim Müfettişi olarak devam etti. Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nda Eğitim ve Kültür Kolu Başkanlığı ile Türk Maarif Müdürü görevlerini de yürüten Dr. Hüsnü Feridun, 20 yıl boyunca UNESCO’nun Ortadoğu’daki genel ve mesleki-teknik eğitim programlarını yönetti.

Beyrut, Amman ve Viyana’da görev yapan Feridun, emekli oldup adaya döndükten sonra da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın talebi üzerine 12 yıl Eğitim ve Kültür Özel Danışmanlığını yaptı.

 

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hüsnü Feridun’un ölümü nedeni ile başsağlığı mjesajı yayımladı.
Tastar mesajında, “ Kıbrıs Türk eğitimine, kültürüne büyük emekleri geçmiş öncü eğitimci, Polili rahmetli babamın yiğeni Dr.Hüsnü Feridun, 95 yaşında hayata veda etti.

Eczacı Ahmet Feridun ve Hatice Feridun’un oğlu olarak 1927’de Vadili’de doğan, ailesinin aslen Polili olan Hüsnü Feridun’un vefatının büyük üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

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