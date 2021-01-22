Yetişme koşullarından yaşanan psikolojik travmalara kadar geniş bir yelpazede değerlendirildiğini belirten Dr. Kafalı, “Cinsel işlev bozukluklarının nedeni bedensel (organik) olabileceği gibi, psikolojik de olabilir. Bazen de bedensel hastalıklar veya bazı ilaçların (astım, tansiyon ve mide sorunlarında kullanılan ilaçlar gibi) kullanımı sonrasında ortaya çıkan cinsel işlev bozuklukları, stresle tetiklenen psikolojik sorunların eklenmesiyle daha da karmaşık bir hal alabilir” dedi.

Medicana Bahçelievler Psikiyatri Uzm. Dr. Özcan Kılıç O. Kafalı, cinsel işlev bozukluklarının muhtemel nedenlerini anlattı.