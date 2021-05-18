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Dr. Karayiannis: Yazda vaka sayısı düşüyor, Hindistan mutasyonuna karşı nüfusun %80-85’i aşılanmalı

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Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Moleküler Viroloji Profesörü ve Bilimsel Danışma Heyeti üyesi Dr. Petros Karayiannis, yaz döneminde vaka sayısının daha da azalarak iki haneli rakamlara düşeceği değerlendirmesinde bulundu.
Dr. Karayiannis: Yazda vaka sayısı düşüyor, Hindistan mutasyonuna karşı nüfusun %80-85’i aşılanmalı

Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Moleküler Viroloji Profesörü ve Bilimsel Danışma Heyeti üyesi Dr. Petros Karayiannis, yaz döneminde vaka sayısının daha da azalarak iki haneli rakamlara düşeceği değerlendirmesinde bulunurken Hindistan mutasyonunun turistler aracılığıyla Kıbrıs’a geleceği konusunda duyduğu endişeleri dile getirdi. Dr. Karayiannis, söz konusu mutasyondan korunmak için Britanyalı bilim insanlarının da açıkladığı gibi nüfusun en az %80-85’nin aşılanması gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Haber Ajansına konuşan Dr. Karayiannis, Kıbrıs’taki epidemiyolojik tablonun iyileşmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “şimdiye kadarki gevşemelere rağmen durum iyiye gidiyor. Bugünkü yeni gevşetmelerle patlamalar yaşanmamasını ve sayıların düşmeye devam etmesini umuyorum. Tabii bu önümüzdeki haftalarda daha fazla aşı yapılmasına ve bizim davranışlarımıza bağlı olacak” dedi.
 
Yazda nasıl bir durumun hâkim olacağıyla ilgili bir soruya Dr. Karayiannis, şu an bazı ülkelere ve Britanya’ya giren yeni Hint mutasyonu olmadıkça sakin olabileceğimiz yanıtını verdi.
Britanya’da büyük bir Hint kökenli toplum bulunduğunu, söz konuşu virüsün ülkeye onların aracılığıyla girdiğini ve daha fazla değişikliğe uğradığını ve bilim insanlarının bunu araştırdığını söyledi.
 
Hint mutasyonunun %50 daha bulaşıcı olduğunu, bu durumun bilim insanlarını endişelendirdiğini bu nedenle ülke vatandaşlarını korumak amacıyla AstraZeneca aşılarının ikinci dozunu hızlandırdıklarını kaydetti.
 
Dr. Karayiannis, “Şu an söz konusu mutasyon geniş olarak yayılmadı ancak kolay bulaşmasından dolayı kolayca yayılabileceği konusunda korkular var. Aşıların bunlara karşı etkili olduğuna inanıldığı için aşı kapsamının artırılmasına çalışılıyor. Muhtemelen aşı kapsamının %65’den %70’e artırılması gerekebilir. Britanyalı bilim insanları söz konusu mutasyondan dolayı endişe ediyorlar ve aşı barajı ne kadar yüksek olursa sonuçların da o kadar iyi olacağını söylüyorlar” dedi.
 
Yaz döneminde vaka sayılarının ne kadar olması beklendiği konusunda Dr. Karayiannis “en ideal olanı, bu rakamların iki haneli sayılara yani 100’ün altına düşmesi. Bunu bizim iyi davranışlarımıza bağlı olarak başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu, ilk doz aşı kapsamıyla ilerletilebilir”.
 
“İnsanların çoğu aşılandığında, belki virüsün yayılmasını da önleyerek rakamları iki haneli sayılara düşürebiliriz. Ancak nüfusun ve gelmesini beklediğimiz turistlerin sürekli hareket etmeleri nedeniyle virüs tamamen yok olmayacak”.


Hint mutasyonunun Britanyalı turistler nedeniyle adaya gelmesinin beklenip beklenmediği sorusuna Dr. Karayiannis, herkesin adaya aşı sertifikaları ve olumsuz test sonuçlarıyla gelecekleri yanıtını vererek virüsün adaya gelmemesi umudunu dile getirdi ve şu ana kadar havaalanlarında yapılan testlerde büyük sayıda olumlu vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sonbaharda dördüncü bir dalga bekleniyor mu? Sorusuna Dr. Karayiannis bunu kimsenin öngöremeyeceği yanıtını vererek “aşılarla sürü bağışıklığı sağlanırsa bundan kaçınabiliriz. Belki de arada bir patlamalar da olabilir ya da aşıların önünü kesemediği mutasyonlara rastlanabilir” dedi.


Üçüncü bir aşı dozu gerekli olup olmayacağı ile ilgili başka bir soruya Dr. Karayiannis bunun şu an tartışma konusu olduğu yanıtını vererek “üçüncü bir dozun güçlendirici olacağına inanıyorum. Şu an kimse aşıların ne kadar bağışıklık sağlayabileceğini bilmiyor. Bu nedenle yapılan aşıları üçüncü bir doz ile güçlendirmede yarar var” dedi.

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