Dr. Kostrikis: “An itibari ile Limasol’da 1000-1500 enfekte kişi olduğuna inanılığını açıkladı”

Son günlerde Limasol’da yeni tip koronavirüs vakalarında yaşanan dikey artış Rum yönetimini alarma geçirdi.

Son günlerde Limasol’da yeni tip Koronavirüs vakalarında yaşanan dikey artış Rum yönetimini alarma geçirdi.

Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Dr. Leondios Kostrikis şu anda Limasol’da 1000- 1500 kişinin enfekte olduğuna inanıldığını açıkladı.

Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinden dönenler arasında vakaların artış göstermesi nedeniyle Rum yönetimi şu anda A kategorisinde bulunan Yunanistan’ın 6 Ağustos itibarıyla B kategoriye düşürülmesine karar verdi.

Politis “Tek Silah Önlemlere Uyulması” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Dr. Leondios Kostrikis’in, Limasol’da yeni tip Koronavirüs hastalığıyla başa çıkılmasında anahtarın, kısıtlama önlemleri uygulanması olduğunu, önlemlere kulak asılmaz ve vaka sayısı artmaya devam ederse yeni ve çok daha sert bir plan uygulamaya konulacağını söylediğini yazdı.

İthal vakalarla ilgili genel bir kaygı olmasına karşın son haftalarda yapılan analizlerde tek sorunun seyahat edenler olmadığını, hijyen kurallarına ve kısıtlama önlemlerine uyulmadığı için yerel enfeksiyonun kırmızıya vurduğunu kaydeden Kostrikis uzmanların, Limasol’da 1000-1500 kişinin Koronavirüs enfeksiyonu taşıdığına inandığını vurguladı. Kostrikis, pandeminin ikinci dalgası değil, virüsün yerel ölçekte canlanmasının söz konusu olduğunu da söyledi.

Kostrikis, Limasol için yerel bir lockdown (başka kentlere ulaşım yasağı) söz konusu olup olmayacağı sorusuna karşılık bu senaryonun, vaka sayısı kamu sağlığı açısından risk oluşturacak kadar artması halinde devreye sokulacağını söyledi.

PANDEMİNİN BAŞINDA 1.3 OLAN “RO” DEĞERİ 1.5’E YÜKSELDİ

Virüsün bulaşma göstergesinin (RO) 1.5’e yükseldiğine, yani bir hastanın virüsü bir buçuk kişiye bulaştırdığına dikkat çeken gazete, pandeminin başında RO değerinin 1.3 olduğunu vurguladı.

Gazete, Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinden dönenler arasında yeni tip Koronavirüs vakalarında artış gözlemlenmesi nedeniyle Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Yunanistan’ı 6 Ağustos itibarıyla B kategorisine düşürme kararı aldığını yazdı.

Habere göre 6 Ağustos’tan itibaren Yunanistan’dan gelen yolculardan son 72 saat içerisinde yapılmış PCR testi ve sonucunun negatif olduğunu belgelemesi istenecek. Vatandaş olanlar ile aile fertlerine ve Rum tarafında yasal ikamet edenlere PCR testini, bedelini (60 Euro) ödemek koşuluyla Larnaka veya Baf havaalanına yaptırma olanağı tanınacak. Larnaka ve Baf havaalanlarında yapılan 19 uçuş için uygulanan testlerde 6 pozitif vaka saptanmış, 6 vakadan 5’inin Yunanistan’dan geldiği belirlenmişti.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün sabah saatlerinde 15, akşam saatlerinde de 11 olmak üzere, toplam 26 yeni vaka açıkladığını da hatırlattı.

İNGİLTERE’DEN İLK HAFTA BEKLENEN UÇUŞ SAYISI 66

Aynı gazete turizm için önemli piyasalardan biri olan İngiltere’nin B kategorisine yükseltildiği cumartesi gününden beridir bu ülkeden Rum tarafına yapılan uçak seferi sayısının “iki elin parmaklarını geçmediğini” bildirdi.

Habere göre İngiltere’den uçuş yasağının kaldırıldığı cumartesi bir, Pazar da Larnaka’ya 5, Baf’a ise bir uçuş gerçekleşti. Bugün Larnaka’ya 4, Baf’a 3 uçuş, önümüzdeki hafta sonuna kadar toplam 66 sefer bekleniyor. Güney’e gidecek İngilizlerden, ülkelerinden ayrılmadan 72 saat öncesinde yapılmış ve sonucu negatif PCR testi isteniyor.

Fileleftheros manşet haberini “Yunanistan B Kategoriye… Vakaların Dikey Artışı Nedeniyle Makamlar Kırmızı Alarmda… Kıbrıs’ta 26 Yeni Vaka Kaydedildi” başlığıyla aktardı.

Alithia ikinci manşet olarak değerlendirdiği habere “’Düşman’ Kente İyiden İyiye Girdi… Hafta Sonu 31 Yeni Koronavirüs Vakası” başlığını attı.

Haravgi de birinci sayfasında yer verdiği haberi “Yunanistan B Kategoriye” başlığıyla yayınladı.

AKEL: “HÜKÜMET PANDEMİYİ DOĞRU YÖNETMEDİ”

Gazete AKEL’in, hükümeti, pandemiye dair yanlış icraatlarda bulunmakla, çalışanlara ve işletmelere yeterli mali destek vermemekle suçladığını bildirdi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, gençlik kolu EDON’un bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, yeni tip Koronavirüs pandemisi geri geliyor görünmesine rağmen sağlık sistemindeki devasa sorunların varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

Hükümetin sağlık bütçesini 600 milyon Euro azaltmasını da eleştiren Kiprianu, “Referans hastanesine (pandemi hastanesi) çevrilen Mağusa hastanesinde pandemi hastanesi olarak işlev görmesi için gerekli temel imkanlar, yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım uzmanı ve diğer branş uzmanları olmadığını” vurguladı.

Kiprianu bu süreçten çıkarılması gereken üç ders bulunduğuna işaret ederek bunları şöyle sıraladı: “1- Devlet hastaneleri olmadan pandemi ile başa çıkılamaz. 2- Ekonominin hayati alanları özel değil devlet niteliğinde olmalı ve 3-Çevrenin korunması büyük öneme sahip.”