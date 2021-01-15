Dr. Küçük anılıyor

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 37’inci ölüm yıldönümü nedeniyle törenlerle anılıyor Lefkoşa’daki tören Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer aldı.
Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan anmatöreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam etti. Törende daha sonra anıt özel defteri imzalandı
.Ardından Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.
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