“Dr. Küçük her zaman fikirlerimizde yaşayacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 37’nci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Üstel mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün bir halk adamı, bir doktor, bir gazeteci, bir politikacı, ama en önemlisi çağdaş, özgürlükçü bir Kıbrıs Türkü olduğunu ve mücadelesiyle Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlattığını kaydetti.

Dr. Küçük’ün "Mücadele ve direniş" demek olduğunu vurgulayan Üstel, “Adada Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı baskı ve zulüm günlerinde halkını bir ve birlikte tutarak ortaya koymuş olduğu çaba, halkı için her fedakarlığa katlanan bir Lider olarak duruşunun en büyük sembolüdür.” dedi.

Ünal Üstel, Dr. Küçük’ün, en zor yıllarda, azim ve kararlılıkla verdiği mücadeleler sonucunda Kıbrıs Türk halkına yol gösterdiğini, halkının umut ve güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Üstel, Dr. Küçük’ün geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinin, halkımızın geleceği için çok önemli bir yol gösterici olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Üstel, Dr. Fazıl Küçük’ün her zaman gönüllerinde, fikirlerinde yaşayacağını belirterek, “Mücadelesi her zaman Kıbrıs Türk halkına yol gösterecektir” dedi.

Ünal Üstel, “Bu duygu ve düşüncelerle Özgürlük Mücadelesi Liderimizi, aramızdan ayrılışının 37. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde şükranla eğiliyoruz.” ifadelerini kullandı.