Dr. Küçük ve Denktaş LAÜ’de anıldı...

LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen panelin yöneticiliğini LAÜFen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani yaptı. Panele, KKTC Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı, Rauf Raif Denktaş’ın Siyasi Danışmanı Ergün Olgun ve Gazeteci-Yazar Akay Cemal konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin açılış konuşmasını yapan LAÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız, “Bir topluma adanmış iki hayattan söz ediyoruz. Dolayısıyla onları birlikte yürüyen iki arkadaş, iki dava ve mücadele adamı olarak değerlendirmemiz gerekiyor” dedi. İki lideri saygı ve rahmetle andıklarını ifade eden Yıldız, konuşmacı konukların iki lideri de yakından tanıyan kişiler olduğunu ve paylaşacakları değerli bilgilerden dolayı panelistlere teşekkürlerini iletti.

Tayhani: Denktaş ve Küçük ulusal Kıbrıs davasının peşinde soluksuz koştular

LAÜFen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani, “Dr. Fazıl Küçük aramızdan ayrıldığında 78, Rauf Raif Denktaş ise 88 yaşındaydı” diyerek,ikisinin de ömürlerinin son günlerine kadar ulusal Kıbrıs davasının peşindesoluksuz bir şekilde koştuğunu ifade etti. Mücadele yolunda Denktaş ve Küçük’ün buluştukları ortak noktaların olduğunu söyleyen Tayhani, ikisinin deKıbrıs Türk halkının birliğini istediğini, bilinçli ve içtenlikli birer Atatürkçü olduklarını yine ikisinin devatanperver, dava adamı ve mücadele insanı olduklarını söyledi. Tayhani, Kıbrıslı Türkler’in onlar sayesinde özgür bir biçimde yaşamlarını sürdürdüklerini vurguladıktan sonra paneli başlattı.

Cemal: Küçük’ün daveti üzerine Denktaş’ın siyasi hayatı başladı

Gazeteci-Yazar Akay Cemal, “Liderler var kısa süre içerisinde unutulur gider ama liderler var her zaman anılırlar ve onlardan ilham alınır” dedi. Cemal, Küçük’ün Denktaş’ı mücadele sahnesine davet ettiğinde Denktaş’ın 24 yaşında olduğunu ve bu davet üzerine Denktaş’ın siyasi hayatının başladığını dile getirdi.

Cemal, Küçük’ün 5 cephede birden mücadele etmek durumunda olduğunu söyleyerek bu cephelerin, birlik ve beraberliği bozucu nitelikte Atatük ilkeleriyle bağdaşmayan dinselyaklaşımlara, İngiliz sömürge yönetimine, ENOSİS’e, Türkiye’ye Kıbrıs davasını mal edebilmeye karşı bir mücadele olarak sıraladı.

Olgun: Denktaş, güçlü bir zekaya ve özgüvene sahipti

KKTC Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı, Rauf Raif Denktaş’ın Siyasi Danışmanı Ergün Olgun, Denktaş ile çalışmasının nasıl başladığını, Denktaş’ın kişiliğini, inançlarını ve mücadelesini etkileyen kişiler, olaylar ve yaşananlara değindi. Olgun, ayrıca sahip olduğu vasıflar, başarıları ve uluslararası etkileri konusunda katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. Olgun, Denktaş’ın, özgüven sahibi,çok zeki, köklü ve batılı hukuk eğitimi almış,Türkçe’nin yanında İngilizce lisanına hakim, çok iyi bir hatip,inançlı bir Türk milliyetçisi olduğunu vebatı kültürünü çok iyi bildiğini dile getirdi.

Olgun, Denktaş’ın ‘önemli olan her devrin adamı olmak değil, her devirde adam olmaktır; Biz, milli ve manevi değerlerimizi korursak, o değerler de günün birinde bizi koruyacaktır’ sözlerini söyleyerek, ‘Benim İki Bayrağım Var’ adlı şiirini okudu.

Ayrıca, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın yaşamından kesitler içeren görsel sunum ve LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi giriş katında“Dr. Fazıl Küçük Doğumunun 112’nci Yılında Kalplerde Yaşıyor” ve “Ulusal Kıbrıs Davası’nın Unutulmaz Bayraktarı: Rauf R. Denktaş” konulu liderlerin yaşamlarından kesitler içeren iki farklı fotoğraf sergiside programda yer aldı.