Dr. Küçük’ün 41’inci ölüm yıl dönümü: Siyasilerden mesajlar

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 41’inci yıl dönümünde anılıyor…

Siyasiler, Dr. Küçük’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajları yayımlıyor.

Oğuzhan Hasipoğlu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü anma mesajı yayımladı. Hasipoğlu, mesajında Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik yolunda ortaya koyduğu çabaları minnetle andı.

Hasipoğlu, Dr. Küçük’ün hayatını halkına adamış bir lider olduğunu belirterek, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş gibi, Dr. Fazıl Küçük de fikirleriyle yolumuza ışık tutmaya devam ediyor. Halkını yürekten seven, mütevazı kişiliğiyle tanınan liderimiz, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri için verdiği mücadeleyle kalplerimizde daima yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Sekreteri, Dr. Küçük’ün verdiği mücadelenin unutulmayacağını vurgularken, “Bizler de onun emanet ettiği devleti sonsuza kadar yaşatmak ve mücadelesini yeni nesillere aktarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hasipoğlu, mesajını “Ruhu şad olsun” diyerek tamamladı.

Özdemir Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün en umutsuz ve karanlık günlerde halkına öncülük ettiğini, varoluş için verdiği mücadelenin Kıbrıs’ta tarihin akışını değiştirdiğini ve Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderine yön verdiğini vurguladı.

Berova, Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 41’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü, bağımsızlığı, egemenliği uğruna hayatını adamış, halkıyla özdeşleşmiş örnek bir lider olan Dr. Fazıl Küçük, özverili bir doktor, başarılı bir devlet adamı ve halkının sesi olarak halkı aydınlatan yazılarıyla, adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Varoluş ve özgürlük mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, en umutsuz ve karanlık günlerde halkına öncülük etmiş, varoluş için vermiş olduğu mücadelesi, Kıbrıs’ta tarihin akışını değiştirmiş, Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderine yön vermiştir.

Vatan sevdası ve kararlılığıyla üstlendiği toplum liderliği görevini layığıyla yerine getirmiş, bunun yanı sıra, kimi zaman bir hekim, kimi zaman gazeteci, kimi zaman halktan biri olarak, halkı ile birlikte varoluş mücadelesinde tarihteki yerini almış, halkına rehber olmuştur.

Varoluş ve özgürlük mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük unutulmayacak, vermiş olduğu mücadeleler bize yol göstermeye devam edecektir.

Aramızdan bedenen ayrılışının 41. yılında Liderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânı cennet olsun.”

Ziya Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük′ün 41’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri, doktor, gazeteci ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra birçok alanda değerli hizmetleri olan Dr. Fazıl Küçük′ü 41’inci ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs tarihine yön veren, dönemin önde gelen isimleri ve dava arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs Türk halkının kaderini çizen öncü bir isim olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk toplumunun varoluşu için umutsuzluklarla dolu acı ve karanlık günlerin yaşandığı dönemde ulvi bir görev üstlenerek örgütlenmenin, mücadelenin önemi ve gerekliliğini halkına anlatan, mücadele ruhunu topluma yansıtan başarılı bir lider olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Öztürkler, mesajının devamında şunları kaydetti:

“’Bütün mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir’ ilkesiyle, halkından aldığı güç ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle onurlu bir varoluş mücadelesi veren Dr. Fazıl Küçük, daima halkı ile omuz omuza hareket ederek 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlanan bağımsızlık hareketine öncülük etmiştir. Onun ilkeleri, idealleri, dirayetli duruşu bizlere bıraktığı manevi mirastır.

Dr. Küçük’ün devletimizi yüceltmek uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak vermiş olduğu onurlu mücadele asla unutulmayacaktır. Onun bizlere emanet ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘ne her koşulda sonsuza dek sahip çıkacağımıza ve yaşatacağımıza söz verir, ebediyete irtihalinin 41. yılında bir kez daha saygı ve rahmetle anarım. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

Nazım Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün İngiliz sömürge döneminden başlayarak Kıbrıs’taki hak ve hukuk mücadelesinin kalemi, sesi, soluğu ve lideri olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 41. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Özgürlük Mücadelesi Liderimizi, aramızdan ayrılışının 41. yıldönümünde saygı rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu mesajında, “Dr. Fazıl Küçük, her zaman alçak gönüllü, halkla iç içe, yardımsever, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliğiyle, Kıbrıs Türk Halkının en sıkıntılı günlerinde çok büyük bir özveriyle çalışarak, cesareti, kararlılığı ve inancıyla halka büyük bir önder olmuş; toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgi görmüştür“ ifadelerine yer erdi.

Nazım Çavuşoğlu, Dr. Küçük’ün, hem İngiliz Sömürge Yönetimi’ne, hem de ENOSİS peşinde koşan EOKA terörüne karşı toplumunu örgütleyerek, bugünlere gelinmesini sağlayan eşsiz bir önder olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı baskı ve zulüm günlerinde, halkını bir ve birlikte tutarak ortaya koymuş olduğu çaba, Dr. Küçük’ün halkı için her fedakarlığa katlanan bir Lider olarak duruşunun en büyük sembolüdür. Dr. Fazıl Küçük’ün bizlere bıraktığı mirası devam ettirerek gelecek nesillere aktarmak, bununla birlikte kurduğumuz devleti güçlendirerek halkımızın refah seviyesini arttırmak için çalışmak, bizlerin en büyük görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Özgürlük Mücadelesi Liderimizi, aramızdan ayrılışının 41. yıldönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.”

Hüseyin Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sadece mücadele yıllarında değil, sonrasında da halkına ilham kaynağı olan özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün fikirlerinin bugün bile Kıbrıs Türkü’nün ulusal davasında rehber olmaya devam ettiğini belirtti.

Çavuş, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 41’inci ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin lider ismi, fedakâr bir hekim, ilkeli bir gazeteci ve büyük bir devlet adamı olan Dr. Fazıl Küçük’ü, ebediyete intikalinin 41’inci yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en zorlu dönemlerde cesareti, kararlılığı ve ileri görüşlülüğü ile toplumu bir araya getirdiğine vurgu yapan Çavuş, Dr. Küçük’ün, halkına özgürlük, bağımsızlık ve eşitlik mücadelesinde yol gösteren bir lider olduğuna dikkat çekerek, Küçük’ün halkıyla kurduğu güçlü bağların, köy köy dolaşarak vatandaşların sorunlarına çözüm aradığı hekimlik günlerinden başladığını ve hayatının her anında devam ettiğini ifade etti.

Bakan Hüseyin Çavuş, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Dr. Küçük, sadece mücadele yıllarında değil, sonrasında da halkına ilham kaynağı olmuş; Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve haklarını savunarak toplumun her kesiminden saygı görmüştür. O’nun fikirleri, bugün bile Kıbrıs Türkü’nün ulusal davasında rehber olmaya devam etmektedir. Bugün, Kıbrıs Türk halkı olarak egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve haklarımızı kararlılıkla savunurken, Dr. Fazıl Küçük’ün açtığı yolda ilerliyor; emanet ettiği mirası yaşatma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Aziz hatırasını, onun ilkeleri ve idealleri ışığında yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük görevimizdir. O’nun bizlere gösterdiği yolda yürümeye devam ederken, devleti yüceltme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz.”

Çavuş mesajının sonunda, Dr. Fazıl Küçük’ü saygı, minnet ve özlemle andığını belirterek, “Onun hatırası önünde bir kez daha şükranla eğiliyoruz. Aziz ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Hasan Küçük

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün mirasının bugün de yaşatıldığını vurguladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün 41’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Hasan Küçük, O’nun Kıbrıs Türk halkına yaptığı katkıları ve liderlik vasıflarını vurguladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının haklarını savunma konusundaki kararlılığını ve mücadelesini hatırlatan Hasan Küçük, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan ve halkımızın haklarını savunmada öncülük eden bir liderdir. O’nun mücadelesi ve bıraktığı miras, bugün de halkımız tarafından yaşatılmakta ve gelecek nesillere ilham vermektedir.”