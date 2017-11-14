Dr. Küçük’ün büstü önünde anma töreni düzenlendi

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Dr. Fazıl Küçük’ün Lefkoşa Girne Kapısı’ndaki büstü önünde anma töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı adına 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı adına Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve askeri erkan, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Tören, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Aziz Lider Doktor Küçük, Kıbrıs Türk toplumuna en zor zamanlarında gösterdiğin liderlik her zaman saygı ile anılacak, halkımız için yaptığın özverili çalışmalar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün 34. yılını kutlayabiliyorsa bunda senin emeğinin mücadelenin büyük rolü vardır. Seni bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.”