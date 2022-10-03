Dr. Maraşuna: Mevcut yapı düzeltilmediği taktirde benden sonra oraya bir robot bile görevlendirilse, o robot yanar

İşte açıklama;

Kamuoyuna duyuru:

Bugün kamuda birikmiş izinlerimin son günü. Yarından itibaren resmi olarak kamu görevlisi değilim. Gündemi fazlasıyla meşgul ettiğimden dolayı konuya nokta koymak maksadıyla yazıyorum. Altta KKTC Sağlık Bakanlığına sunduğum istifa dilekçem mevcut. 2012 den beridir sürdürdüğüm görevim burda son bulmuş oldu. Kararımdan vazgeçirmek için idari kadrodan çok arayan, çabalayan oldu. Ancak mevcut sistemin değişeceğine inanmıyorum. Hastanede Endokrinolog kalmaması beni fazlasıyla üzmüştür. Ancak tek bir insana bu kadar iş yüklenemez, tüm adadaki tüm diyabetlilerin, tiroid hastalarının vs idari ve tüm acil/elektif yükü yüklenemez. Mevcut yapı düzeltilmediği taktirde benden sonra oraya bir robot bile görevlendirilse, o robot yanar. Son sözüm şu. Lütfen artık hastaneye dönmem için beni aramayın. Kararım kesin…