Dr. Mehmet Öz Ateş Püskürdü: Beni Susturmaya Çalışıyorlar

ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, röportaj verdiği The Philadelphia Inquirer gazetesine isminden doktor unvanını kaldırdığı için ateş püskürdü.

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, röportaj verdiği The Philadelphia Inquirer’ı adını yazarken doktor ibaresini kullanmamakla suçladı. Öz

kendisini değersizleştirmeye çalıştıklarını belirtirken, gazeteye ateş püskürdü.

Philadelphia Inquirer gazetesinden Steve Doocy ile “Fox and Friends” konulu bir röportajda buluşan Öz, 2022 ABD Senatosu seçimleriyle ilgili haberde kendisinden özellikle Mehmet Öz diye bahsedildiğini, doktor adının geçirilmediğini savundu. Öz, tüm röportajlarda sadece adının yazdığını belirtirken, ‘beni susturmaya çalışıyorlar’ dedi.

27 ADAYLA BİRLİKTE YARIŞACAK

Kardiyotorasik cerrah, üniversite profesörü ve yazar olan Öz, 30 Kasım’da, uzun süredir görev yapan Senatör Pat Toomey tarafından boşalan Senato koltuğu için Cumhuriyetçi aday olarak yarışa katıldığını duyurmuştu. Öz, yarışa diğer 27 adayla birlikte katıldığı belirtildi.

Çz, “[Inquirer] neden bana Dr. Öz demek istemiyor? Herkes benim Dr. Öz olduğumu biliyor ama bunun doğru bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Bunun bana haksız bir avantaj sağladığını düşünüyorlar” dedi.

HERKESE AYNI PROSEDÜR



Öz, doktor unvanını düşürdüğü için yerel gazeteyi suçladı.

Ancak Associated Press için çalışan veya Associated Press ile bağlantılı gazeteciler tarafından oluşturulan dilbilgisi stili ve kullanım kılavuzu olan Associated Press Stylebook’u takip eden haber odalarında bu uygulamanın standart olduğu belirtildi.

Öte yandan, Inquirer, haberinde ayrıca diğer iki adayın, doktor Valerie Arkoosh ve acil tıp doktoru Kevin Baumlin’in unvanlarını da düşürürken, herkese sadece ismiyle hitap etti.