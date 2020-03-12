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Dr. Mehmet Öz'den Koronavirüs'ten korunma planı

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Dr. Mehmet Öz'den Koronavirüs'ten korunma planı
Dr. Mehmet Öz'den Koronavirüs'ten korunma planı

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı kişisel olarak alınması gereken önlemleri anlattı.

Dr. Öz, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'den de bir kişide görülen Kovid-19 salgınıyla ilgili alınabilecek önlemleri YouTube kanalında anlattı.

Paniğe gerek olmadığını belirten Öz, basit önlemlerle virüsten korunulabileceğini söyledi.

Çoğu vakanın şiddetli olmadığını vurgulayan Öz, “En yüksek risk altında olanlar yaşlı insanlar. Astım, diyabet, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar da ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski altında” diye konuştu.

Öz, virüs önlemlerini ise şöyle sıraladı:

“Yeterli uyku, düzenli egzersiz, soluduğunuz havayı nemlendirin, el sıkışmayın, yüzünüze dokunmayın. 7 saat gece uykusu, bağışıklık sistemini desteklemesi için meditasyon, gün aşırı düzenli yarım saatlik periyotlarla egzersiz.”

Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyardığı bağışıklık sisteminin kuvvetlendirme ile ilgili Öz, grip aşısı olmak, D3 vitamini almak ve sebze, meyve tüketimi önerdi.

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