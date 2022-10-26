  • BIST 3.981,44
  • Altın 998.216
  • Dolar 18.6094
  • Euro 18.6514
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

Dr. Mehmet Şenol, İskele Belediye Başkanlığına Aday!

» »
Dr. Mehmet Şenol, 25 Aralık’ta gerçekleşecek belediye seçimlerinde İskele Belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Dr. Mehmet Şenol, İskele Belediye Başkanlığına Aday!

Dr. Mehmet Şenol, 25 Aralık’ta gerçekleşecek belediye seçimlerinin her bölge için büyük önem ifade ettiğini belirterek, ”İskelemiz için çok daha büyük önem ifade etmektedir” açıklamasında bulundu.

Şenol, İskele bölgesinin son 15 yıldır en yoğun ve yerli, yabancı tüm yatırımcıların dikkatini çektiği bölge durumunda olduğunu söyleyerek, “İskele bölgemiz, gerek fiziki olarak gerekse nüfus olarak hızla büyümektedir. Ancak bu büyüme gerçekleşirken bölgemizde de bazı sorunlar hızla artmakta ve İskele’de yaşayan insanların yaşam kalitesini düşürmektedir” ifadelerini kullandı.

Şenol’un paylaşımı şöyle:

“Doğasıyla mukayeseli üstünlüğe sahip olan İskele ilçemizin bu çarpık yapılaşma nedeniyle doğası zarar görmekte, ekosistem tahrip edilmektedir. Bu nedenle İskele bölgesinde 24 yıldan fazla süredir doktor olarak hizmet vermekte olan ben Dr. Mehmet Şenol olarak, İskelemizin bu sağlıksız ve altyapısız gelişiminin önüne geçmek, sürdürülebilir bir kalkınma modelinin yaratılması gerektiğine inanmaktayım.

Bu bağlamda; şeffaf bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek, yerinden yönetim ve yerelden kalkınmayı tüm paydaşlar ile birlikte başarmak ve çok değerli İskele halkının şahsıma duyduğu güven ve sevgi dolayısı ile 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İskele Belediye Başkanlığına bağımsız aday olarak aday olduğumu kamuoyuna ve İskele halkına duyururum”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: DP olarak yeni belediye sürecini selamlıyoruz26 Ekim 2022 Çarşamba 14:06
  • Töre: KKTC vardır, yok hükmünde değildir26 Ekim 2022 Çarşamba 11:06
  • Başbakan Üstel'den Açıklama!26 Ekim 2022 Çarşamba 10:49
  • 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 17 Kasım’da komitede görüşülecek26 Ekim 2022 Çarşamba 10:34
  • Ercan'da Uyuşturucuyla Yakalandı26 Ekim 2022 Çarşamba 10:28
  • Markette Hırsızlık!26 Ekim 2022 Çarşamba 10:27
  • Maliye Bakanlığı'nda Atamalar Gerçekleşti26 Ekim 2022 Çarşamba 10:02
  • İncirli: Ekonomik zorluk çeken ailelerdeki çocuklar için etütler ve kreşler açacağız26 Ekim 2022 Çarşamba 09:53
  • Özersay: Yapılması Gereken Şey Hükümetin İstifaya Zorlanmasıdır26 Ekim 2022 Çarşamba 08:50
  • Dikkat! 2 Bölgede Elektrik Kesintisi26 Ekim 2022 Çarşamba 08:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti