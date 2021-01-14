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Dr. Okan Dağlı: Aşı olanlar için adada geçişler başlamalı

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Dr. Okan Dağlı: Aşı olanlar için adada geçişler başlamalı
Dr. Okan Dağlı: Aşı olanlar için adada geçişler başlamalı

Dr. Okan Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda :Aşı olanlar için adada geçişler başlamalı dedi. 

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