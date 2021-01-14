Dr. Okan Dağlı: Aşı olanlar için adada geçişler başlamalı

Dr. Okan Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda :Aşı olanlar için adada geçişler başlamalı dedi.
Tüm adada aşılanma süreçleri başladı. Bununla ilgili aşısını yapanların (veya antikor tespitiyle) karşılıklı geçişlerde PCR ve karantina uygulamasının 1 an önce kaldırılması gerekir. Bu konuda Bilimsel Üst Kurul ve Sağlık Bakanlığı karar üretmelidir. Geçişler kolaylaştırımalıdır.— Okan Dağlı (@OkanDagliKIB) January 14, 2021
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