Dr. Onbaşı: Kararlar daha sonra büyük bir kapanmayı önleme amaçlıdır

Tıp-İş Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şükrü Onbaşı, BRT’de yayınlanan Manşet + programında, pandemiyle mücadelede alınan önlemler kapsamında karantinasız girişlerin durdurulmasının önemine vurgu yaptı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararların arkasında olduklarını belirten Onbaşı, bazı noktalarda ise yeniden değerlendirme yapılması düşüncesini dile getirdi. Dr. Şükrü Onbaşı, iç bulaşın sebebinin 3 günlük karantinasız gelişlerle Güney Kıbrıs’ta artan vakalar olduğuna işaret ederek, Güney Kıbrıs’a keyfi geçişlerin ve yılbaşı eğlencelerinin yasaklanmasını doğru bir karar olarak nitelendirdi.

Güney’de çalışanlar işçilerin geçişlerinin 10 günlük bir süre ile de olsa yasaklanmasının sözkonusu çalışanların işsizlikle mücadele etmesi anlamını taşıdığını kaydeden Onbaşı, “yerel vakalar logaritmik artış göstermezse üst kurulun bu emekçilerin daha erken işe dönmesini sağlayacak bir değerlendirmenin yapılacağını düşünüyorum” dedi.

Restoranların açık olup meyhanelerin kapatılması kararına ilişkin olarak ise Onbaşı, restoran ile meyhane arasındaki farkın temas süresi olduğuna dikkat çekti. Şükrü Onbaşı, “Alınan kararlar daha sonra büyük bir kapanmayı önleme amaçlıdır” dedi…