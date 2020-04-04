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Dr. Özcan: “KKTC’deki tablo DSÖ istatistiklerine uymuyor”

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Dr. Özcan: “KKTC’deki tablo DSÖ istatistiklerine uymuyor”
Dr. Özcan: “KKTC’deki tablo DSÖ istatistiklerine uymuyor”

Hüdaverdi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Hüdaverdi ailesinin ortak yazısıdır,

KKTC olarak Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışan profesörlerin (WHO) istatistiklerini alt/üst ettik!

Bugün 220 test yapıldı ve 0 vaka..

Hepimizin aklı karıştı haklı olarak.

Telefon çağrılarım hiç durmadı.

“Doktor bey corona virüsü bitmiş siz de feryat içindesiniz”

Benim adım Dr Özcan Hüdaverdi ve benim babam Dr Münür Hüdaverdi

Kardeşim Dr Hasan Hüdaverdi ve kendisi EGE Üniversitesi patoloji uzmanı. Şu an Covid-19 salgını nedeniyle doktor eksikliğinden dolayı acil servise görevlendirildi!

Bizler KKTC deki tüm yerleşik vakaları , virusleri, parazitleri, hastalıkları, babam sayesinde beni çocukluğumdan beri eğiterek ve gurur duyarak Cerrahpaşa Tıp fakültesinden mezun olduk.

Babama eğitim veren,hocaların hocası Prof.Dr.Feriha Öz , bana da eğitim verdi ve Covid-19 nedeniyle malesef kaybettik!!

Covid-19’un şu an şu saniye kimin kapısını çalıp içeri girdiğini kimse tespit edemez.

Tespit edilen vakalar genç ve hiçbir sağlık problemi olmayan vatandaşlarımız.

KKTC’de şuan ortaya konulan tablo ne WHO ( dünya sağlık örgütünde ) ne de Covid-19 ( Koronavirüs ) vakası görülen herhangi bir ülkenin istatistiğine uyuyor!

İlk Alman turistin pozitif olduğu gün, eşinin salı günü NEGATİFKEN,  3-4 gün sonra POZİTİF olarak  saptandığını gördük!

Kısacası……………………………………….”

 

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