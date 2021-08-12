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Dr. Özdemir Berova: Fırtına 'geliyorum' diyor, uyanın arkadaşlar!

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dr. Özdemir Berova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koronavirüs nedeniyle 11 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, en kötü tablonun yaşandığını söyledi.
Dr. Özdemir Berova: Fırtına 'geliyorum' diyor, uyanın arkadaşlar!

İşte açıklama
 

Bugünün Covid 19 rakamlarına bakacak olursak 11 yoğun bakım hastası ile pandemi sürecinin en kötü tablosunu yaşıyoruz. Fırtına geliyorum diyor....
Biz ise dört ucunu bıraktık sürükleniyoruz.....
Uyanın be arkadaşlar...

 

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