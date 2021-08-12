Dr. Özdemir Berova: Fırtına 'geliyorum' diyor, uyanın arkadaşlar!

İşte açıklama
Bugünün Covid 19 rakamlarına bakacak olursak 11 yoğun bakım hastası ile pandemi sürecinin en kötü tablosunu yaşıyoruz. Fırtına geliyorum diyor....
Biz ise dört ucunu bıraktık sürükleniyoruz.....
Uyanın be arkadaşlar...
İşte açıklama
Bugünün Covid 19 rakamlarına bakacak olursak 11 yoğun bakım hastası ile pandemi sürecinin en kötü tablosunu yaşıyoruz. Fırtına geliyorum diyor....
Biz ise dört ucunu bıraktık sürükleniyoruz.....
Uyanın be arkadaşlar...
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