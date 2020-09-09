  • BIST 1.093
  • Altın 465,129
  • Dolar 7,4699
  • Euro 8,7965
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 38 vaka! 15 kişi yerel vaka

Dr. Özgeç, sağlık çalışanları siyasiler tarafından baskı altında

» »
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, sağlık çalışanlarının hedef gösterildiğini siyasiler tarafından baskı altında olduğunu söyledi.
Dr. Özgeç, sağlık çalışanları siyasiler tarafından baskı altında

Pandemi Merkezi’nde çalışan doktorların, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları hiçe sayan Bakanlar Kurulu’na tepkileri sürüyor…

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç ,tüm tolumla beraber, hekimlerin de aynı kaygıları taşımasına karşın siyasilerin farklı telden çaldığını ifade ederek, “Kararların açıklanması, tekrar revize edilmesi, tekrar tekrar düzenlenmesi toplum kaygısıyla mı oy kaygısıyla mı yapılıyor?” diye sordu.

“SİYASİLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HEDEF GÖSTERİYOR”

Dr. Özgeç, durumun gerçekten kötü olduğunu, daha da kötüye gitmesinden endişe ettiklerini belirterek, “Haklı olarak hekimler endişelerini dile getiriyorlar ancak siyasiler karantinada çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür edecekleri yerde karantinada çalışan hekimlerin kararları eleştirmesine canı sıkılıyor ve TV programlarında isim vererek hekimleri hedef gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“SÜREKLİ BASKI ALTINA OLACAĞINIZ BİR ÜLKEDE MESLEK İCRA EDEBİLMEK…”

Özgeç, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımına şöyle devam etti:

“Daha çok emek harcadığınız daha çok çalıştığınız ailenizi bile göremediğiniz günlerce uykusuz kalmanıza rağmen asla ödüllendirilmeyeceğiniz sürekli siyasi tarafından eleştirileceğiniz ve baskı altında olacağınız bir ülkede meslek icra edebilmek çok…  ama halen hayata dair umudumuz tükenmedi neyse ki…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okullar tamamen kapatıldı!09 Eylül 2020 Çarşamba 10:36
  • Asteğmen Ve Çavuş Adaylarının Ant İçme Töreni Cuma Günü Yapılıyor09 Eylül 2020 Çarşamba 10:21
  • Kamu Emekçileri Sendikası (K.E.S): “ SINIFTA KALDINIZ”09 Eylül 2020 Çarşamba 10:16
  • Posta Dairesi’nin Yeni Pul Serisi Ve İlk Gün Zarfı Yarın Satışa Sunuluyor09 Eylül 2020 Çarşamba 10:13
  • Dr. Özgeç, sağlık çalışanları siyasiler tarafından baskı altında09 Eylül 2020 Çarşamba 10:09
  • Vaka sayıları eksik mi açıklanıyor?09 Eylül 2020 Çarşamba 10:04
  • Lefkoşa'nın Fethinin 450’nci Yıldönümü Kutlandı09 Eylül 2020 Çarşamba 10:01
  • Yamaç Samani, "VI. Bireysel Federasyon Kupası" Satranç Şampiyonu09 Eylül 2020 Çarşamba 09:51
  • HAK-SEN : Hükümet Aylardır Yaptığımız Uyarıları Gözardı Etti.09 Eylül 2020 Çarşamba 09:11
  • Okullarda bugün grev var!09 Eylül 2020 Çarşamba 09:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti