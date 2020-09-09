Dr. Özgeç, sağlık çalışanları siyasiler tarafından baskı altında

Pandemi Merkezi’nde çalışan doktorların, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları hiçe sayan Bakanlar Kurulu’na tepkileri sürüyor…

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç ,tüm tolumla beraber, hekimlerin de aynı kaygıları taşımasına karşın siyasilerin farklı telden çaldığını ifade ederek, “Kararların açıklanması, tekrar revize edilmesi, tekrar tekrar düzenlenmesi toplum kaygısıyla mı oy kaygısıyla mı yapılıyor?” diye sordu.

“SİYASİLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HEDEF GÖSTERİYOR”

Dr. Özgeç, durumun gerçekten kötü olduğunu, daha da kötüye gitmesinden endişe ettiklerini belirterek, “Haklı olarak hekimler endişelerini dile getiriyorlar ancak siyasiler karantinada çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür edecekleri yerde karantinada çalışan hekimlerin kararları eleştirmesine canı sıkılıyor ve TV programlarında isim vererek hekimleri hedef gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“SÜREKLİ BASKI ALTINA OLACAĞINIZ BİR ÜLKEDE MESLEK İCRA EDEBİLMEK…”

Özgeç, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımına şöyle devam etti:

“Daha çok emek harcadığınız daha çok çalıştığınız ailenizi bile göremediğiniz günlerce uykusuz kalmanıza rağmen asla ödüllendirilmeyeceğiniz sürekli siyasi tarafından eleştirileceğiniz ve baskı altında olacağınız bir ülkede meslek icra edebilmek çok… ama halen hayata dair umudumuz tükenmedi neyse ki…”