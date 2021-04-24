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Dr. Özlem Gürkut: Biz hekimlerin işi yaşamı korumak, “barıştan yana” olmaktır

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"Doktor Küçük’ler, Nalbantoğlu’lar ve Eroğlu’lar da bu ülkenin hekimleridir."
Dr. Özlem Gürkut: Biz hekimlerin işi yaşamı korumak, “barıştan yana” olmaktır

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Dün bazı kesimler KTTB’nin bugün yapılan eyleme desteğinin siyasi ve hekimleri bölücü olduğunu iddia etti.

Ancak Kıbrıs’ta yaşayan, kundaktan en yaşlısına kadar herkesi hatta doğmamış çocukları bile ilgilendiren, var oluşunu belirleyen Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda sadece çoğunluğu “çocuğuna iş veya kendisine siyasi makam talebi ile siyasi partili olan” bir kesimin söz söylemesi ve örneğin hekimlerin ve hekim örgütlerinin susması ciddi bir hatadır. Ayrıca bu gibi bir duruş sergilemeyi “siyaset yapma” olarak algılatmaya çalışmak da ucuz bir algı operasyonudur. Aklı ve fikri olan herkesin yaşama dair konularda bir siyaseti ve duruşu olması da sorumluluğudur. BM parametrelerindeki federasyon modeli, İKİ kesimli ve İKİ toplumun SAYISAL değil SİYASİ eşitliğine dayalı bir modeldir ve bunu bugüne kadar Denktaş Bey dahil tüm liderlerimiz müzakere etmiştir. Daha önemlisi ULUSLARARASI HUKUK’un içinde yer alabileceğimiz (yani diplomamızın, pasaportumuzun, spor kulüplerimizin, sivil toplum örgütlerimizin vs tanınacağı) toplum olarak bir statüye sahip olabileceğimiz tek model de budur.

Bu çözüm modeline destek vermek sağlığın da, ekonominin de, sosyal, hukuksal, kültürel birçok sorunun da aşılabilmesinin anahtarıdır. Bu nedenle hekimlerin ve örgütlerinin böylesi önemli bir konuda görüşü olması ve topluma yönlendirici olması görev bilinmelidir.

Dahası biz hekimlerin işi yaşamı korumak, “barıştan yana” olmaktır.

Kıbrıslı Türk hekimler ise ezelden beri toplumumuza liderlik etmiştir. Doktor Küçük’ler, Nalbantoğlu’lar ve Eroğlu’lar da bu ülkenin hekimleridir.

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