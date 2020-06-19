Dr. Özlem Gürkut :“Bugüne gelirken en büyük fedakârlığı toplum yapmıştır ama biz bunu maalesef heba ettik”

Yeni bir pandemi süreci ve olası ikinci dalga hakkında konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, geciken pandemi hastanesine işaret ederek “Bugüne gelirken en büyük fedakârlığı toplum yapmıştır ama biz bunu maalesef heba ettik” dedi

Yeni bir pandemi süreci ve olası ikinci dalga hakkında konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, geciken pandemi hastanesine işaret ederek “Bugüne gelirken en büyük fedakârlığı toplum yapmıştır ama biz bunu maalesef heba ettik” dedi.

Gürkut mevcut hastanelerin güçlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

‘Neye göre aşı bekliyoruz?’ sorusu üzerinden düşündüğümüzde ise durumun iç açıcı olmadığını anlatan Gürkut, Genç TV ekranlarında şöyle konuştu:

“Her ne olursa olsun risk grubunu korumak zorundayız. Yaşı ileri olanlar ve kronik hastalığı olanlar… Risk gurubundaki kişiler pandemi hastanemiz olsa da hastalığı ağır geçirecekler ve ölüm riski altında olacaklar. Ülkeler de aşı çalışmalarını öncelikle kendi toplumları için yapıyor, bunu unutmayalım. Sizce biz ne zaman, kaç yıl sonra bu aşıyı oluruz? Bu belli değil... Ülkemizin şartları, dünyanın düzeni dikkate alındığında toplumu aşıyı bekler hale getirmek pek akıllıca bir tutum olmaz.

En güvenlisi hazırlıklı olmaktır… Hastane altyapımızı çok iyi hale getirsek de bir grup var ki tehlikede… Bakın henüz biz risk grubunu dahi tespit etmedik. Durum bu iken aşı beklemek, bu beklentide olmak hata olur.”