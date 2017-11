Dr. Özlem Gürkut’tan ‘yaseminli’ adaylık öyküsü...

TDP'den adaylık kararı alan Dr. Özlem Gürkut, neden aday olmaya kara verdiğini öykü gibi bir metinle açıkladı... Ekine de yasemin çiçeği görüntüsünü ekledi...

İşte Dr. Gürkut'ın yazısı:

' 20 sene bu Ada’nın hasretiyle yaşadım. Akdeniz’in bir başka kıyısındaki çakıl taşlarını avucuma alıp ağladığım, cebimde taşıdığım zamanlar oldu.

Annan Planı Referandumu, hayal kırıklığı ile sonlanınca; uzakta beklemektense dönüp mücadele etmeye karar verdim.

Ömrümün her döneminde ve her yerde, örgütlü mücadelenin önemine inandım ve yaşama örgütlü katıldım. Hiç tarafsız ol(a)madım. Vicdanım buna izin vermedi. Her zaman tarafım belli oldu, haliyle karşı tarafım da belli oldu böylelikle. Bu uğurda gerekli bedeli de ödedim hep.

Dünyanın en uzak köşesinden gelen bir çığlıkla da yandı yüreğim, kulağımın dibindekiyle de.

Hekim olmak yaşamdan yana olmaktı benim için, yaşam için, insan için yapmaya çalıştım işimi.

Bir gün önce daha iyi bir ev, daha büyük ekran bir televizyon, son model bir araba, en yeni telefon modeli için kavga eden insanların kapımdan girip yaşamlarını tehdit eden bir hastalıkları olduğunu öğrenerek çıktıklarını gördüm. Dünyadaki her şeyin, paranın, pulun, malın, mülkün, makamın bir nefeslik kıymeti olduğunu öğrendim giderek ve aslında her şeyin “insanın mutluluğu” için olduğunu… Vakit varken sevdiklerimize sarılmanın önemini anladım.

Dünyalı olmamız gerektiğine inandım ama gün be gün özümüzü kaybediyoruz, değerlerimizi yitiriyoruz diye de hayıflanmaya başladım. Toplum olarak, ülke olarak dünyada var olabilmenin bilimde, sanatta, sporda, kültürde, sanayide ürettiklerimizle mümkün olabileceğine inandım. Güzel günlerin, barışın, adaletin, gerçek anlamda eşitliğin gelmesiyle sağlanacağını düşündüm.

İnsanları köklerine, milliyetlerine, cinsiyetlerine, cinsel tercihlerine göre ayırmadım hiç. Emeklerine göre, yaşama katılışlarına göre, dürüstlüklerine göre, ürettiklerine göre ayırdım.

“Dillirga” çalınca içim içime sığmadı. Nenemin zeytin yaprağı ile bizi tütütmesini, ipe yasemin dizip boynuma asmayı sevdim. Çakıstesin üzerinde golyandro tohumunu eksik etmedim. Bunları sevmekle kalmadım, değerli buldum. Bizi biz yapan bu değerleri çocuklarımız da bilsin ve sevsin istedim.

Kıbrıslı ve gözünü dünyaya çevirmiş insanlar olabilelim, bu topraklara adaleti, eşitçe paylaşımı, demokrasiyi, barışı getirelim, üretelim, kendimize yetelim istedim.

İnsanlarımız kanserden, kalp hastalığından, trafik kazalarından ölmesin, ülkemizin kısıtlı kaynakları çar çur edilmesin istedim.

Bir hekim olarak, bir kadın olarak, bir anne olarak ama en önce insan olarak sevdiğim ülkeme, insanlarına vakit varken sarılmaya…

Bu yolu Toplumcu Demokrasi Partisi ile yürümeye karar verdim.

Ve adayım...'