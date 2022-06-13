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Dr. Öz’ün göçmen açıklaması sosyal medyada gündem oldu

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Türkiye'de tanınan bir doktor olan Dr. Mehmet Öz'ün göçmenlerle ilgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Öz'ü ikiyüzlülükle suçladı.
Dr. Öz’ün göçmen açıklaması sosyal medyada gündem oldu

ABD’de Pennsylvania eyaletinin senatörlüğü için yarışan Dr. Mehmet Öz, geçtiğimiz ay yapılan ön seçimleri 0,5 farkla kazandı. Öz’ün dişli rakibi iş insanı David McCormick, önceki gün yayınladığı mesaj ile Türkiye’de tanınan bir isim olan Öz’ü tebrik etti.

Cumhuriyetçi Parti’den senato adaylığına kesin gözüyle bakılan Dr. Mehmet Öz’ün dün sosyal medyadan yayınladığı göçmenlerle ilgili bir mesaj ise ortalığı karıştırdı.

Ailesinin belgesiz işçi çalıştırdığı için rekor para cezasına çarptırılan Öz, Senato’ya seçilmesi halinde “yasadışı göçü sona erdirmek için mücadele” sözü verdi. Öz, Amerika Birleşik Devletleri Senatörünüz olarak yasadışı göç ve suça karşı yumuşak politikaları sona erdirmek için savaşacağım” dedi.

‘İKİYÜZLÜ’ SUÇLAMASI

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve TV sunucusu Öz’un bu tweet’i kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi, Öz’ün ailesinin daha önce karşılaştığı para cezalarını da hatırlatarak, açıklamalarına tepki gösterdi. Öz’ü, yasadışı göçmen çalıştıran bir şirkete ortak olduğu halde bu açıklamaları yaptığı için ‘ikiyüzlü’ olmakla suçladı.

FEC belgelerinde Öz’ün hissedarı olduğu bir işletme olan Asplundh Tree Experts’in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza tarafından suçlu bulunduğu aktarıldı. Şirkette yasadışı göçmenlerin çalıştırıldığı ve üst düzey yönetimin bu duruma ses çıkarmadığı öne sürülmüştü. Şirket, 80 milyonluk cezanın yanı sıra, 15 milyon dolar ek ödemeye mahkûm edildi. Bu rakam, bir göçmenlik davasında şimdiye kadar alınan en büyük ödemeyi temsil ettiği için de dikkat çekti.

KAMPANYA SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Kampanya sözcüsü Erin Perrine, The New York Post’a verdiği demeçte, “Ne Dr. Öz ne de Lisa Öz şirkette çalışmadı ya da iş uygulamalarıyla ilgili karar alma süreçlerine dahil olmadı.” dedi.

Perrine, “Şirket, 2017 yılında federal hükümetle sivil bir anlaşmaya vardı ve o zamandan beri başka bir işlem yapılmadı. Dr. Öz ve Lisa Öz, 200’den fazla aile üyesiyle birlikte şirkette pasif hissedarlar. Pasif, azınlık hissedarlar olarak onların anlaşmaya hiçbir katkısı olmadı.” dedi.

Dr. Öz ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

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