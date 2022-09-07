Dr. Öz’ün ses kaydı basına sızdı: Kuzenimle ilişkim var diyen birine ‘normal’ yanıtı vermiş

ABD'de Pennsylvania eyaletinin senatörlüğü için yarışan Dr. Mehmet Öz, 2014 yılında bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Öz'ün ensest ilişki hakkında söyledikleri çok tartışıldı.

ABD'de Pennsylvania eyaletinin senatörlüğü için yarışan ve Türklerin de yakından tanıdığı bir isim olan Dr. Mehmet Öz, 2014 yılında yaptığı açıklamalarına ait ses kayıtlarının yayınlanmasıyla ülkede gündem oldu.

Bu yıl siyasete atılan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Öz’ün, 2014 yılında The Breakfast Club isimli sabah programında söylediği sözler ortaya çıktı. Buna göre, arayan bir izleyicinin sorusuna Öz’ün verdiği yanıt gündeme oturdu.

Program sunucusu Angela Yee, 2014 yılında Öz’e izleyicilerin birinden gelen bir mesajı paylaştı. Yee, “İzleyicimiz yazmış. Kuzeniyle ilişkisi varmış. Daha önce birliktelik yaşamışlar. Şu anda 20’li yaşlarda olmalarına rağmen bu durum sürüyormuş. İzleyicimiz ‘ne kadar durmak istesem de hayır diyemiyorum. Bana yardım et’ yazmış. Ne söylemek istersiniz?”

ENSEST İLİŞKİ SORUSUNA ÖYLE BİR YANIT VERDİ Kİ…

Öz’ün ensest ilişkiyle ilgili verdiği yanıt ise tam 8 yıl sonra yeniden gündem oldu.

Öz soru karşısında şu yanıtı verdi; “Kuzenin ikinci dereceden veya daha uzak ise bu ‘çok büyük bir sorun değil'” dedi. Öz, “Her ailenin genetik olarak güçlü ve zayıf yönleri vardır. Doğal olarak bizim gibi olmayan insanları arzulamamızın nedeni, gen havuzunu biraz karıştırmanızdır. ” dedi. Aynı gene sahip iki kişinin evliliğinin sorun yaratabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

Ancak Öz’ün akraba insanların ilişki yaşamasına yorum yapmayıp tamamen genetik açıdan olaya bakması ABD basınında geniş yankı buldu.

ESPRİYLE KAPATMAYA ÇALIŞTI

Dr. Öz ayrıca, bilimsel olarak akrabaların birbirlerinde ‘hoş olmayan kokular’ aldığını ve bu durumun cinsel isteksizliğe de neden olduğunu öne sürdü. Öz, “Biliyor musun bu yüzden çocuklar, kızlar babalarının kokusunu sevmezler. Feromonları aslında kızlarını itecek çünkü birlikte olmaları gerekmiyor.” dedi. Ünlü kalp cerrahı, Kızlarım kokumdan nefret ediyor.” sözleriyle iddiasını da kanıtladığını öne sürdü.

Bunun üzerine program sunucusunun konuyu espriyle kapatmaya çalıştığı da gözlerden kaçmadı.

Şimdi Dr. Öz’ün seçimlere kısa bir süre kala, ortaya çıkan ve ABD’de gündem olan bu sözlere ne tepki vereceği merak konusu oldu…