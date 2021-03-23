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Dr. Pablo Murcia:''Rhinovirüs yaygın şekilde bulunursa Covid enfeksiyonlarını durdurabilir”

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Araştırmacılar soğuk algınlığına yol açan en yaygın virüslerden birinin corona virüsünü hücrelerden atabileceğini ortaya koydu.
Dr. Pablo Murcia:''Rhinovirüs yaygın şekilde bulunursa Covid enfeksiyonlarını durdurabilir”

Bazı virüslerin enfeksiyona neden olmak için birbiriyle yarıştığı biliniyor.

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nden bilim insanları soğuk algınlığına neden olan rhinovirüsün corona virüsüne galip geldiği sonucuna vardı.

Araştırmacılar faydaları kısa süreli olsa da rhinovirüsler çok yaygın olduğundan Covid-19’u bastırmada yardımı dokunabileceğini belirtti.

Burun, boğaz ya da akciğerlerdeki hücreleri bir dizi ev gibi düşünün. Virüs içeri girdiğinde kapıyı açık da tutabilir, diğer virüslere kapatıp yeni evini kendine de saklayabilir.

Influenza virüsleri en bencillerinden biri ve neredeyse her zaman vücudu tek başına enfekte ediyor. Diğer yandan örneğin adenovirüsler daha çok ‘ev arkadaşı’ yanlısı.

Covid-19’a neden olan Sars-CoV-2 virsünün ise bu ‘virüs rekabeti’nde nasıl bir yeri olacağına dair spekülasyonlar üretiliyordu.

Ancak sosyal mesafe ve maskeyle geçen bir yılın ardından bütün virüslerin yayılması yavaşladığından bilim insanları için bu alanda çalışma yapmak zorlaştı.

Glasgow’daki Virüs Araştırma Merkezi’ndeki ekip bu soruya yanıt bulmak için solunum yollarını kaplayan dokunun bir replikasını kullandı. Bu replika hem corona virüsüyle hem de rhinovirüsle enfekte edildi.

İkisi aynı anda verildiğinde sadece rhinovirüs başarılı oldu. 24 saat önden başladığında corona virüsünün hiç şansı bile olmadı. Hatta corona virüsüne 24 saat öncelik tanındığında bile rhinovirüs ‘tekmeyi bastı.’

BBC’ye konuşan Dr. Pablo Murcia “Sars-CoV-2 hiçbir durumda başarılı olmuyor, rhinovirüs tarafından baskılanıyor. Bu kesinlikle çok heyecan veirici bir bilgi çünkü rhinovirüs yaygın şekilde bulunursa Covid enfeksiyonlarını durdurabilir” dedi.

Geniş çaplı rhinovirüs vakalarının 2009’da Avrupa’nın bazı bölgelerinde domuz gribi salgınını geciktirdiği yönünde bir araştırma da yayınlanmıştı.

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