Dr. Pana : Güney'de her 10 hastaneye yatıştan 9'unun hiç aşı yaptırmamış hastalar

Avrupa Üniversitesi Kıbrıs'ta Kovid-19 Uzmanları Danışma Bilim Kurulu Üyesi ve Pediatri Öğretim Görevlisi Zoi Dorothea Pana, KHA'ya, tüm yaş gruplarının aşı kapsamının hızlandırılması gerektiğini söyledi ve her 10 hastaneye yatıştan 9'unun hiç aşı yaptırmamış hastalar olduğunu kaydetti.

Aşıların kısırlığa neden olabileceği endişeleriyle ilgili olarak, yapılan çalışmalara göre aşıların doğurganlığı etkilemediğini söyledi.

Pana, durumun çok önemli bir noktada olduğunu belirterek, yaz mevsimi olduğunu ve gevşemeler olduğunu, ancak aynı zamanda Avrupa ve Kıbrıs'ta şu ana kadar en bulaşıcı olan Delta varyantının yaygın olduğunu söyledi.