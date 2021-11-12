Dr. Pilli: “Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir" 

“Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir"

Altını çizerek vurgulama istiyorum şu anda tüm merkezlerimizde aşı yapılmaktadır. İlerleyen günlerde aşı kampanyamız genişletilecektir. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılamaktır.

Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir. Tüm veriler aşının salgınla mücadelede, özellikle hastalığın geçirilme seviyesine ciddi etki yaptığını gösteriyor. Sağlığınızı riske atmayın. Aşınızı mutlaka yaptırın.

Bakan Pilli, aynı zamanda yaş aralığı genişletilmiş aşılama programı, covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılarla ilgili detayları paylaştı.

YAŞ ARALIĞI GENİŞLETİLMİŞ AŞILAMA PROGRAMIMIZ

Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı 1. 12-18 yaş aşısız kişiler Biontech 2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen) 3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 3.doz 4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 5. 18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 6. 18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar 2.doz Biontech 7. Sağlık çalışanı olup 3.dozun üzerinden 1 ay geçmiş olanlar 4.doz Biontech

COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR