Dr. Pilli: “Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir" 

Altını çizerek vurgulama istiyorum şu anda tüm merkezlerimizde aşı yapılmaktadır. İlerleyen günlerde aşı kampanyamız genişletilecektir. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılamaktır.
Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir. Tüm veriler aşının salgınla mücadelede, özellikle hastalığın geçirilme seviyesine ciddi etki yaptığını gösteriyor. Sağlığınızı riske atmayın. Aşınızı mutlaka yaptırın.
Bakan Pilli, aynı zamanda yaş aralığı genişletilmiş aşılama programı, covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılarla ilgili detayları paylaştı.
YAŞ ARALIĞI GENİŞLETİLMİŞ AŞILAMA PROGRAMIMIZ
Aşı yapılan gurup
Yapılacak Aşı
1.
12-18 yaş aşısız kişiler
Biontech
2.
18 yaş ve üzeri aşısız kişiler
Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen)
3.
18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara
3.doz
4.
18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar
3.doz Biontech
5.
18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar
3.doz Biontech
6.
18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar
2.doz Biontech
7.
Sağlık çalışanı olup 3.dozun üzerinden 1 ay geçmiş olanlar
4.doz Biontech
COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR
Lefkoşa
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
a
a
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
a
a
Cyprus Life Hospital
a
Değirmenlik Sağlık Merkezi
a
Elit Hospital
a
Etik Hastanesi
a
Fuar Alanı Aşı Merkezi
a
Kolan Lefkoşa Hastanesi
a
Miracle Hospital
a
Trenyolu Polikliniği
a
a
Gazi Mağusa
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
Gazi Mağusa Devlet Hastanesi
a
a
Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri
a
Akdoğan Sağlık Merkezi
a
a
Geçitkale Sağlık Merkezi
a
Kunter Güven Hastanesi
a
Mağusa Tıp Merkezi
a
Mağusa Yaşam Hastanesi
a
Maraş Sağlık Merkezi
a
a
Serdarlı Sağlık Merkezi
a
Girne
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
Girne Akçiçek Hastanesi
a
a
Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi
a
a
Çamlıbel Sağlık Merkezi
a
a
Dikmen Sağlık Ocağı
a
Esentepe Sağlık Merkezi
a
Girne Amerikan Üniversitesi
a
a
Lapta Sağlık Merkezi
a
a
Özel Girne Hastanesi
a
Özyalçın Aşı Merkezi
a
a
Güzelyurt
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
Güzelyurt Saglik Merkezi
a
Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri
a
a
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.
a
İskele
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
İskele Sağlık Merkezi
a
a
Dipkarpaz Sağlık Merkezi
a
Mehmetçik Sağlık Merkezi
a
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi
a
a
Lefke
Kurum
Sinovac
Biontech
Johnson & Johnson (Janssen)
Cengiz Topel Hastanesi
a
a
Lefke Avrupa Üniversitesi
a
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