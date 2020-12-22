Dr. Pilli'nin 'kapanırız' açıklamasına, Denktaş'tan 'aç kalırız' cevabı...

Denktaş'ın Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Sağlık Bakanımız 25 Aralık itibarı ile kapanacağımız yönünde bir açıklama yapmış.

Sabahtan beri telefonlar durmuyor. Bakanlar Kurulunda böyle bir karar yok. Geldiğimiz aşamada "önce sağlık " doğru bir yaklaşım değildir.

"Sağlık ve ekonomi" birlikte öncülük almaz ise çok sağlıklı!!! Ama aç bir duruma düşeriz.

Kamu kesimi unutmasın ki çarşıda çark dönmezse kamu maaş ödeme çarkıda durur...

" Bulacan annem ödeycen annem" diyenlere verilecek cevap " ödeycem annem,söylediğimi yapacan yavrum" olur.

Akıl başa gelsin. Bu tarihler arasında artırılmıs kontrol,artırılmış uçuş, çalışacak otellere artırılmış sorumluluk ve kalacak yeri belli olmayan girişlere Müsamahasız engel ile "sağlık ve ekonomi " birlikte ve öncelikli ele alınmalıdır.