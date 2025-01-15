Dr. Sennaroğlu uyardı: Zatürre vakalarında artış var

Sennaroğlu'nun açıklaması şöyle:

Son zamanlarda acile yapılan başvurularda , bu hastalara yapılan röntgen ve tomografi tetkiklerinden analiz edebildiğimiz kadarıyla pnömoni (zatürre ) vaka sayılarında tahmin edilen mevsim normallerinin belirgin şekilde üzerinde hasta sayılarına ulaşmış bulunuyoruz .

Buna ek olarak genç hastaları bu sebeple kaybetmeye başlamamız durumun ciddiyetini gösteriyor.

Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını düşünerek kapalı mekanlarda maske takma ve sosyal mesafe kurralarına dönmemiz gerekiyor . Özellikle hastane, klinik, kapalı mekanlar, toplu taşıma araçları ve kalabalık mekanlarda maskenizi takınız , hasta olduğunuzu düşünüyorsanız kendinizi toplumdan izole ederek hastalık kaynaklı ölümlerin önüne geçebilirsiniz .