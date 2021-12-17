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Dr. Şerife Ünverdi kontenjan adaylığından çıkarıldı

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UBP'nin, Lefkoşa İlçesi 12. sıradan kontenjan adayı olan Dr. Şerife Ünverdi, kontenjan adaylığından çıkarıldı.
Dr. Şerife Ünverdi kontenjan adaylığından çıkarıldı

Hükümetteki Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Lefkoşa 12. sırada kontenjan adayı olan Dr. Şerife Ünverdi parti kararıyla kontenjan adaylığından çıkarıldı. UBP yönetimi 12’nci sıradan kontenjan adayı belirlememe kararı aldı.

Ünverdi’nin kontenjan adaylığından çıkarılmasıyla birlikte Özgür Arıkan listede kalırken, Sevil Yönlüer de aday listesinde kalan isimler arasında yer aldı.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre; UBP’de ilk sıralarda yer alan adayların Dr. Şerife Ünverdi’nin kontejan adayı olmasından duydukları rahatsızlığı parti yönetimine iletmesinin ardından, parti yönetimi Dr. Şerife Ünverdi’yi kontenjan adaylığından çıkardı.

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