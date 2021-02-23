Dr. Sibel Siber aşılar hakkında bilgilendirme yaptı

Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber sosyal medya hesabından bilgilendirici bir paylaşım yaptı
Detay Özel-Barışcan Şekerci
Siber'in paylaşımı şu şekilde:
Günaydınlar...
Covid 19 aşıları ile ilgili bildiklerimiz:
1- Hasta olmamızı önlüyor ( Yüksek bir oran).
2- İkinci dozdan sonra koruyuculuk artıyor.
Aşılar hakkında henüz bilmediklerimiz:
1- Bulaşmayı önleyip önlemediği...
2- Bulaştırmayı önleyip önlemediği...
3- Koruyuculuğun ne kadar süreceği...
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