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Dr. Sibel Siber aşılar hakkında bilgilendirme yaptı

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Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber sosyal medya hesabından bilgilendirici bir paylaşım yaptı
Dr. Sibel Siber aşılar hakkında bilgilendirme yaptı

Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber sosyal medya hesabından bilgilendirici bir paylaşım yaptı

Detay Özel-Barışcan Şekerci

Siber'in paylaşımı şu şekilde:

Günaydınlar...

Covid 19 aşıları ile ilgili bildiklerimiz:

1- Hasta olmamızı önlüyor ( Yüksek bir oran).

2- İkinci dozdan sonra koruyuculuk artıyor.

Aşılar hakkında henüz bilmediklerimiz:

1- Bulaşmayı önleyip önlemediği...

2- Bulaştırmayı önleyip önlemediği...

3- Koruyuculuğun ne kadar süreceği...

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