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Dr. Sibel Siber kendini izole ettiğini aldığını açıkladı

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Dr. Sibel Siber kendini izole ettiğini aldığını açıkladı
Dr. Sibel Siber kendini izole ettiğini aldığını açıkladı

İşte açıklama;

Cumartesi (12 Aralık) öğle sonrası öksürük, nefes darlığı şikayeti ile muayene ettiğim bir hastamın Covid testi pozitif çıktı. Bugünden itibaren birinci derecede temaslı olmam nedeniyle izoleyim... Maalesef korktuğumuz gibi kış aylarının gelmesiyle hastalık yayılmaya başladı. Yerel bulaş arttı. Kısacası artık covid içimizde... Sessiz taşıyıcıları unutmayalım...O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Gözlemlediğim kadarıyla genel olarak bir rehavet içindeyiz... Maske mesafe kuralına uyulmadığı takdirde tablo hızla kötüleşebilir. AMAN DİKKAT!.. Ağlamamak, ağlatmamak için lütfen, ELMAS kuralı... El hijyeni, Maske, Mesafe...

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