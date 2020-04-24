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Dr. Sibel Siber uyardı "Tekrar açılma, riskli bir dönem"

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"Bu evrelerden birini tamamlamadan diğerine geçiş, salgının alevlenmesine neden olabilir ve çok ağır bedeller ödenebilir."
Dr. Sibel Siber uyardı "Tekrar açılma, riskli bir dönem"

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Kurulu Başkanı Dr. Sibel Siber  normal yaşama geçmeden önce yapılması gerekenleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Siber, tekrar açılma dönemi riskli olabilir, yeterli tedbirlerin alınmış olduğundan emin olmalıyız uyarısını yaptı.

İşte Sibel Siber’in o açıklaması

Bugünlerde en çok sorulan soru şu:
"Ne zaman dışarıya çıkabileceğiz? Ne zaman işimize başlayabileceğiz? "
İşte, bu soruların yanıtını bulmak için, ülkeler Pandemiyi 4 Evre'ye ( Faz) ayırdı. Bu evrelerden birini tamamlamadan diğerine geçiş, salgının alevlenmesine neden olabilir ve çok ağır bedeller ödenebilir.

1. Evre: şimdi içinde bulunduğumuz durumdur, yani izolasyon.

2. Evre, kontrollü olarak tekrar açılma dönemidir. Tekrar açılma için 1.Evre'de yapmamız gerekenleri tamamlamamız gerekiyor. 2.Evre'nin riskli olduğunu bilmeliyiz; hatta bulaş hızına göre, 2. Evre'den tekrar 1. Evre'ye geçmek de söz konusu olabilir
 

Evre 1: İzolasyon. Bulaşın yayılmasını yavaşlatma aşaması. Yani şimdi yaşadığımız durum. “Evde kal” durumu. Bu dönemde yapılacak olanlar, test kapasitesini artırmak, yaygın testler yapmak, temaslıların takip sistemini geliştirmek, sağlık sisteminin tedavi kapasitesini artırmak, sağlık çalışanların koruyucu ekipmanlarını geliştirmek. Tüm bunlar yerine getirilmişse ve son 14 günde vaka sayısı da gitgide düşüyorsa o zaman Evre 2’ye geçilebilir.
 

Evre 2 : Tekrar açılma: Bu riskli bir dönemdir. Uzmanlarla ve paydaşlarla, hangi işletmelerin niçin ve nasıl açılacağına dair, olası risk faktörleri ve alınması gerekilen tedbirlerle ilgili çok iyi bir analiz ve çalışma gerektirir. Şeffaflık şarttır. İşletmelerin kurallara uyumu konusunda çok iyi bir denetim mekanizması oluşturulması gerekir. Evden çalışmayı desteklemek; işyerindeki çalışan sayısını en aza indirmek (vardiya), insanlar arası fiziksel bariyerler oluşturmak, iletişimde teknolojiyi kullanmak ve kişisel korunma önlemlerini artırmak ana prensiplerdir. Konuyla ilgili (vardiya çalışma) yasal düzenlemeler de hızla yapılmalıdır.
Sağlıklı günler dileğiyle...

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