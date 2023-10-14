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Dr. Sibel Siber:“İhtiyaçlı insanlara yardım için yaptım”

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‘Sahte reçete vurgunu’ soruşturma kapsamında tutuklanan Dr. Siber, gönüllü ifade vererek, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak için eczacı yönlendirmesi ile reçete yazdığını açıkladı
Dr. Sibel Siber:“İhtiyaçlı insanlara yardım için yaptım”

‘Sahte reçete vurgunu’ soruşturma kapsamında tutuklanan Dr. Siber, gönüllü ifade vererek, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak için eczacı yönlendirmesi ile reçete yazdığını açıkladı.

Polis aracında bir süre bekletilen Siber, yakın polis korumasının da olduğu kalabalık arasında salona girdi. Davayı takip etmek isteyen CTP’li bazı milletvekilleri ve aile yakınları da mahkeme salonuna doluştu. Siber’in “Basın mensupları dışarıda kalmasın” talebine rağmen, bilinmeyen bir nedenden dolayı basın mensuplarının duruşmanın görüldüğü salona girişi engellendi.

Polis, zanlı Doktor Sibel Siber ve eczacı Gizem Karagözlü’nün “Resmi evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para ve mal temini” suçlarından methaldar olduklarını kaydetti. Polis, zanlı eczacı Karagözlü’nün Ocak-Ağustos döneminde 2 bin 537 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderdiğini ve bunlardan 18‘inin sahte olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Eczanede arama yapıldığını aktaran polis, bilgisayar ve telefon gibi elektronik cihazlara el konulduğunu ve eczanede 109 adet küpürü kesilmiş ilaç bulunduğunu, zanlı Karagözlü’nün bunların tarihi geçmiş ilaçlar olduğunu savunduğunu belirtti.

Polis, eczacı Gizem Karagözlü’nün Sosyal Sigortalar’a gönderdiği reçetelerden bin 388 tanesinin Dr. Sibel Siber tarafından yazıldığını söyledi. Polis, Siber’in yazdığı tespit edilen sahte olduğu öne sürülen 13 reçete ile ilgili ifade aldıklarını, bir hastanın zanlıya muayene olduğunu söylediğini, 6 kişinin muayene olmadığını, 4 kişinin adına yazılan reçetelerde yazan ilaçların bir kısmını aldığını, bir kişinin ise adına yazılan reçetedeki ilaçların hiçbirini almadığını söylediğini aktardı. Polis, gönüllü ifade veren Doktor Sibel Siber’in ihtiyaçlı insanlara yardım etmek için bazı tanıdıklarını görmeden ve eczacı yönlendirmesi ile reçete yazdığını ve reçete başına sadece 25 TL pul parası aldığını kabul ettiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlı Siber ve Karagözlü’nün 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

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