Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Yarışması’na başvuran 200 eser katılıyor

11 Ocak’ta düzenlenecek törenle ibadete açılacak olan Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvuran 200 eser arasından, yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu 49 fotoğraf, 27 Aralık Çarşamba günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Dr. Suat Günsel Camii Fotoğraf Yarışması Sergisi ile birlikte Güzel Sanatlar Aralık Sergisi’nin açılışı da gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük ibadet merkezi olarak 11 Ocak 2024 tarihinde ibadete açılacak olan Dr. Suat Günsel Camii temalı fotoğraf yarışmasına 60’ın üzerinde profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçısı 200 eserle katıldı. Başvuru süreci 26 Kasım’da tamamlanan fotoğraf yarışmasında, jüri değerlendirmesi ise 28 Kasım’da tamamlandı. Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Ramadan Gümüşok ile fotoğraf sanatçıları Buket Özatay ve Mustafa Evirgen’den oluşan jürinin gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda, 30 farklı sanatçıya ait 49 eser sergilenmeye değer görüldü. Yarışma jürisi tarafından; başarı ödülü, jüri özel ödülü ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan eserler de 27 Aralık’ta düzenlenecek sergi ile birlikte açıklanacak.

İki sergi bir arada!

27 Aralık’taki sergide, Dr. Suat Günsel Camii’nin fotoğrafları, 11 Ocak’ta gerçekleştirilecek büyük açılış öncesinde fotoğraf meraklıları ile buluşacak. Aynı gün, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerini bir araya getiren karma sergi de sanatseverlerle buluşacak. Güzel Sanatlar Aralık Sergisi, resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan zengin bir koleksiyonu bir araya getirecek.

Dr. Suat Günsel Camii Hakkında

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak. Kubbe ve minareleri altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaya sahip Dr. Suat Günsel Camii’nin, 104 penceresini renklendiren vitrayları Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının; yaklaşık bir yılda tamamlanan el işçiliği kubbe süslemeleri ise Özbek sanatçıların imzasını taşıyor. Caminin dış yüzeyinde ise Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı.