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Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarından Üçüncüsü 19 Ağsutos'ta Devlete Teslim Ediliyor

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Yakın Doğu Oluşumu, KKTC'de yatırımını tamamladığı Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarından üçüncüsünü, 19 Ağustos’ta Gazimağusa’da devlete teslim edecek
Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarından Üçüncüsü 19 Ağsutos'ta Devlete Teslim Ediliyor

Yakın Doğu Oluşumu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarından üçüncüsünü, 19 Ağustos’ta Gazimağusa’da düzenlenecek törenle Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edecek

Yakın Doğu Oluşumu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6 ilçesinin her birinde eğitime kazandıracağı devlet ilkokullarından üçüncüsü olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 19 Ağustos’ta törenle Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Yeni eğitim döneminde Gazimağusa’da eğitime başlayacak okulla birlikte, Yakın Doğu Oluşumu’nun, Aralık 2020’de Günsel Aile Kurulu kararıyla devlete teslim edeceğini açıkladığı tam teşekküllü altı ilkokuldan üçünün teslimi 20 ayda tamamlanmış olacak.

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20 ayda üç ilçede Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu eğitime kazandırıldı

Her biri, tam teşekküllü ve 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının ilki, Lefkoşa’da Eylül 2021’de eğitime başlamıştı. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ise Yakın Doğu Oluşumu tarafından eğitime hazır hale getirilerek Kasım 2021’de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 19 Ağustos’ta teslim edilecek olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın ardından Girne, Güzelyurt ve Lefke'de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile birlikte, Yakın Doğu Oluşumu’nun "6 ilçeye 6 devlet ilkokulu" projesi devam edecek.

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Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Günsel Aile Kurulu’nda aldığımız kararın 20’nci ayında, planladığımız okullardan üçünü eğitime hazır hale getirmenin gururunu yaşıyoruz.”

KKTC’nin 6 ilçesine 6 devlet ilkokulu kazandırma kararını Aralık 2020’de aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Günsel Aile Kurulu’nda aldığımız kararın 20’nci ayında, planladığımız okullardan üçünü eğitime hazır hale getirmenin gururunu yaşıyoruz. Lefkoşa ve İskele’nin ardından Gazimağusamızda yapımını tamamladığımız tam teşekküllü 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’yı 19 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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