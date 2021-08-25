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Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Katılımıyla Gerçekleşecek

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Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla, 27 Ağustos Cuma günü sabah 8.30’da düzenlenecek törenle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim edilecek.
Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Katılımıyla Gerçekleşecek

Günsel Aile Kurulu’nun Aralık 2020’de aldığı kararla, Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC'nin 6 ilçesine inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim etme kararı aldığı 6 okuldan ilki olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa eğitime hazır. 19 Mart 2021’de’de Gönyeli Yenikent’te temeli atılan tam teşekküllü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, 5,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak gelecek ay başlayacak eğitim döneminde öğrencileriyle buluşmak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

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27 Ağustos Cuma günü saat 08.30’da düzenlenecek törene, başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu olmak pek çok bakan, milletvekili, müsteşar, sivil savunma teşkilat başkanı, belediye başkanı ve davetli katılacak.

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Günsel Ailesi’nin Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldığı okullar için 19 Ocak 2021’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında protokol imzalanmıştı. Gönyeli Yenikent’te temeli atılan ve 27 Ağustos’ta törenle Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, 14 dönüm arazi üzerine inşa edildi. Yakın Doğu Oluşumu’nun bütün yatırımını üstlenerek tam teşekküllü bir şekilde eğitime hazır olarak devlete devredeceği okul, 500 öğrenci kapasitesine sahip.

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Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Ülke çocuklarına kazandırma kararı aldığımız 6 Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’ndan ilkini, sadece 5,5 ayda Lefkoşa’da tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Günsel Aile Kurulu'nda ülke çocuklarına kazandırma kararı aldıkları 6 devlet ilkokulundan ilkini sadece 5,5 ayda Lefkoşa’da tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “500 öğrenci kapasitesine sahip Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’yı Cuma günü gerçekleştireceğimiz törenle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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