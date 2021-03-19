Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli atıldı

Törende konuşan Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, burada atılacak temelin sadece okul binasının temeli değil, geleceğe atılacak güçlü bir vizyonun temelidir” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında , 6 ilçeye tam teşekküllü altı ilkokul kazandırılarak İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilmesine yönelik protokol çerçevesinde, ilkokullardan ilki olacak olan “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, burada atılacak temelin sadece okul binasının temeli değil, geleceğe atılacak güçlü bir vizyonun temelidir” dedi.

Tam donanımlı bir şekilde Eylül 2021’de çocuklar bu eğitim yuvasının kazandırılacağını ifade eden Günsel, Lefkoşa’dan sonra Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefkede’de eş zamanlı yatırımlara başlanacağını belirtti.

İrfan Suat Günsel, yatırımlar yapmaya devam edecekelrini belirterek Yakın Doğu Oluşumu’nun projeleri hakkında bilgi verdi.

Günsel, bu topraklarda var olmanın önemine de değinerek, bütün ve güçlü olmak için kökleşme içgüdüsüyule yolarına devam ettiklerini ifade etti ve yapılacak tüm okulların çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da yapılan yatırımdan duyduğu gururu ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, “ sizin atmış olduğunuz işaret fişeği çocuklarımızın geleceğini aydınlatacak” dedi.

1800 metrekarelik alanda toplamda 16 sınıf ve idare bölümleriyle tam donanımlı bir okul olacağını ifade eden Bakan Amcaoğlu, bu anlamlı temelin herkese örnek teşkil etmesini diledi.

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında “KKTC’de bir ilklerden olan kamu özel sektörün işbirliğini görme beni azami derecede gururlandırdı. Bu tip ilişkilerin toplumumuzda daha fazla vücut bulmasını temenni ederim ” dedi.

“Eğitim ve öğretim seviyesi düşük olan bir toplumun gelişmesinden bahsetmek mümkün olmaz. Eğitimin toplumların yaşamındaki önemini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Günsel ailesine bu anlamda çok teşekkür ediyorum” diyen Başbakan, eğitimden sağlığa , kültürden otomotiv sektörüne birçok katkı koyan Günsel ailesi gibi birçok ailenin varolamsını temenni etti.

Doğru bir nesil ve gelecek için geleceğimiz olan çocuklara yatırım yapmanın önemine işaret eden Başbakan Saner, bir çocuğun mutşlu olduğu ortamda daha etkin bir kimlikle büyüdüğünü bu anlamda bu gibi projelerin önemli olduğunu ifade ederek daha nice ortak prohelerde yer almayı arzu ettiğini söyledi.