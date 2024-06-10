Dr. Suat Günsel Devlet Okulu'na yoğun ilgi.. Geceden sıra almaya gittiler!
Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda çocuklarını kaydettirmek isteyen veliler, geceyi okulun önünde geçirdi. Veliler, çocuklarını okula kaydettirebilmek için gün doğmadan gece yarısından sıraya girdiler.
Orhun Karagözlü'nün yaptığı sosyal medya paylaşım ise şaşkınlık yarattı. Karagözlü, "Torunumu Suat Günsel Devlet İlkokulu’na yazdırmaya geldim. Saat sabahın 03.40’ı… 24’üncü sırayı aldım, fena değil…" dedi.
Suat Günsel Devlet İlkokulu gibi okullarda kayıt yoğunluğu yaşanıyor. Veliler, çocuklarının iyi bir eğitim alabilmesi için uzun kuyruklarda beklemeyi göze aldı.
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