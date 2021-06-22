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Dr. Suat Günsel Gazimağusa Devlet İlkokulu temel atılacak

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6 devlet ilkokulundan üçüncüsünün temeli, Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla 25 Haziran’da Gazimağusa’da atılacak
Dr. Suat Günsel Gazimağusa Devlet İlkokulu temel atılacak

6 devlet ilkokulundan üçüncüsünün temeli, Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla 25 Haziran’da Gazimağusa’da atılacak.

18 dönüm arazi üzerine inşa edilecek 500 öğrenci kapasiteli tam teşekküllü Dr. Suat Günsel Gazimağusa Devlet İlkokulu, Lefkoşa ve İskele’nin ardından, Yakın Doğu Oluşumu’nun temelini attığı üçüncü devlet ilkokulu olacak.

Günsel Aile Kurulunun aldığı kararla Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC’nin 6 ilçesinde inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne devredeceği 6 ilkokuldan üçüncüsü olan Dr. Suat Günsel Gazimağusa Devlet İlkokulunun temeli 25 Haziran'da Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla düzenlenecek törenle atılacak.

Gazimağusa’da 18 dönüm arazi üzerine inşa edilecek tam teşekküllü devlet ilkokulu, 500 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Sınıfları, laboratuvar ve sergi holleri ile eğitime hazır bir şekilde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edilecek Dr. Suat Günsel Gazimağusa Devlet İlkokulu, bölge çocuklarına hizmet verecek.

Yakın Doğu Oluşumu, “6 ilçeye 6 devlet ilkokulu” projesi kapsamında daha önce Lefkoşa ve İskele’de inşa edeceği okulların temelini Mart ve Nisan aylarında atmıştı. Oluşumun, Girne, Güzelyurt ve Lefke’de inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edeceği okulların yerlerinin de önümüzdeki günlerde netleşmesi ve temel atma törenlerinin yapılması planlanıyor.

 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Her şey ülkemiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız için.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yaklaşık 6 ay kadar önce Günsel Aile Kurulunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6 ilçesinde 6 tam teşekküllü ilkokul inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldıklarını hatırlatarak, “Çok kısa bir sürede Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının üçüncüsünün temelini Gazmağusamızda atmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” ifadesini kullandı. “Her şey ülkemiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız için” diyen Prof. Dr. Günsel, “Lefkoşa ve İskele’nin ardından Gazimağusamızda da Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunun temelini 25 Haziran’da atacağız. Ardından Girne, Güzelyurt ve Lefke’de inşa edeceğimiz devlet ilkokullarının yatırımlarına da hız kesmeden başlamayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek Dr. Suat Günsel Gazimağusa Devlet İlkokulu temel atma törenine bütün bölge halkını davet etti.

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