Yakın Doğu Koleji’nin eğitim kalitesini Girne’ye taşıdığı Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne kayıtlar devam ediyor. Kreş, okul öncesi, ilköğretim ve kolej bölümlerinde eğitim verecek olan Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Eylül 2021’de eğitime başlayacak.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de oluşturulan kayıt ofisinden yapılabilecek kayıtlarla ilgili +90 392 650 26 00 (dahili 4460) no’lu telefondan detaylı bilgi almak mümkün.

Cambridge University Press İşbirliği ile Çift Dilli Eğitim

Eylül 2021’de öğrencileriyle buluşacak olan Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi’nde, Cambridge. University Press ile işbirliği “Çift Dilli Eğitim” uygulaması yürütülecek. Uygulama ile ana dili Türkçe ve İngilizce olan iki öğretmen, ders anlatımlarını eş zamanlı olarak ki dilde gerçekleştirecek. Böylece çocuklar yabancı dil altyapısını henüz okul öncesinde almaya başlayacak. Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi eğitim müfredatında Fransızca da ikinci yabancı dil olarak yer alıyor.

Bilim Atölyesi ve Robotik Kodlama

Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde okul öncesi eğitim müfredatının bir parçası haline getirilen mindfullnes çalışmalarını içeren Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi ile aile-çocuk bağını güçlendirecek etkinlikler düzenlenecek. Bilim Atölyesi ve deney laboratuvarı ile yaş gruplarına uygun atölye etkinlikleri ile çocuklar yeni bilimsel kavramlarla tanışacak. Bilim Atölyesi kapsamında çevre ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler verilecek. Robotik Kodlama, Bilgi Teknolojileri ve Yazılım dersleri de 3 yaştan itibaren verilecek.

Çağdaş Teknolojik Sınıflar...

Güçlü teknolojik altyapısı ve laboratuvar olanaklarıyla teorik eğitimleri pratik uygulamalarla destekleyen Dr. Suat Günsel Girne Koleji, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları, çok amaçlı gösteri ve toplantı salonları, açık spor alanları, yemekhaneleri ile donatılan ayrıcalıklı bir kampüs olacak. Uygulamalı ders faaliyetlerinin gerçekleştirileceği kampüste tüm sınıflarda akıllı tahta, görsel ve işitsel ekipmanlar kullanılacak.

Yurt Dışında Eğitime Açılan Kapı…

Dr. Suat Günsel Girne Koleji, İngilizce’yi en üst düzeyde öğretmeyi amaçlayan eğitim misyonu ve uluslararası alanda tanınan ve kullanılan EDEXCEL sınav merkezi olması ile Girneli öğrencileri için de yurt dışında okumanın önünü açacak. Tüm dünyada kabul gören IELTS, SAT ve TOEFL gibi sınavlara da öğrencilerini hazırlayarak yurt dışında eğitim alma fırsatının kapılarını açacak. Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerde geçerliliği olan IGCSE ve A-Level sınavlarını yapan en prestijli sınav merkezlerinden Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi’nin ILS (International Lower Secondary) bilgisayar sınav müfredatı ile Pearson-Edexcel sınav merkezlerinin fen ve matematik müfredatlarını takip ediyor.

Yaşamı Algılama ve Sosyal Becerilerin Yükseltileceği Bir Kampüs...

Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirecek bir kampüs olacak olan Dr. Suat Günsel Girne Koleji Kampüsü’nde; Spor salonları, sanat atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ve eğitici park ile öğrenciler nitelikli vakit geçirirken, bireysel veya grup olarak katılacakları etkinliklerle sosyalleşmeyi öğrenecek.

İzzet Yılmaz: “15 Şubat’ta kreş ve okul öncesi eğitime başlayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz...”

Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise bünyesinde eğitim sunacağını dile getiren Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz, “Sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve donanımı Girneli çocuklarla paylaşacak olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı eğitim kampüsümüzde, İngilizce ve çift dilli eğitim, Fransızca, mindfullnes ve değerler eğitimi, sanat, bilim ve müzik atölyeleri yürüterek her öğrencinin en az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayacağız” dedi.

Sermin Mayın Haydar: “Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde ilk, orta ve kolej eğitimi Eylül 2021’de başlayacak.”

Dr. Suat Günsel Girne Koleji Müdürü Sermin Mayın Haydar ise “Dr. Suat Günsel Girne Koleji olarak yabancı dili en iyi şekilde kullanan, akademik başarı yanında yaşam becerilerini kazandıran bir anlayışla nitelikli bir eğitim ortamı sunacağız. Pearson-Edexcel müfredatıyla Avrupa, Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerde geçerliliği olan IGCSE ve A-Level sınavlarını yapan en prestijli sınav merkezlerinden biri olarak Girne bölgesindeki çocuklarımıza da yurt dışında eğitim almanın kapılarını açacağız” şeklinde konuştu.

Eylül 2021’de eğitime başlayacak Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne öğrenci kayıtları, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de oluşturulan kayıt ofisinden yapılabilecek. +90 392 650 26 00 (dahili 4460) no’lu telefondan da Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgi almak mümkün.