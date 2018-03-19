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Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ECR 2018 Avrupa Radyoloji Kongresi’nde KKTC’yi temsil etti

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Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi, Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Avrupa Radyoloji Derneği'nin (ESR) yıllık toplantısı olan 2018 Avrupa Radyoloji Kongresi (ECR  2018,European Congress of Radiology)’ne katıldı.
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ECR 2018 Avrupa Radyoloji Kongresi’nde KKTC’yi temsil etti

Radyoloji konusunda dünyadaki sayılı kongrelerden birisi olan ECR 2018, her sene olduğu gibi bu senede Viyana’da gerçekleştirildi. Kongreye davetli konuşmacı olarak KKTC’den katılan tek temsilci olan Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, kongrede “Düşük Evreli Glial Tümörlerde İleri MR Görüntüleme Teknikleri – Advanced Imaging in Low-Grade Gliomas” konulubir konuşma yaptı. 

Radyoloji alanındakitüm alt uzmanlıklardaki yeniliklere, en yeni ve etkileyici araştırmalara; genç radyologlar için temel bilgi ve uygulamalı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan kongrede bu sene, özellikle hibrit görüntüleme, yapay zeka ve girişimsel radyolojideki gelişmelere dair konulara yer verildi. 
Prof. Dr. Nail Bulakbaşı kongrede yaptığı ve Düşük Evreli Glial Tümörlerde İleri Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tekniklerini ele aldığı sunumunda, Nöro-onkolojide mevcut ileri görüntüleme tekniklerive bunların tanısal değerinin öğrenilmesi; rutin MRG'ye ek olarak kantitatif MRG tekniklerinin kullanılmasının tanıya ne gibi katkılarının bulunduğu ve Nöro-onkolojinin klinik pratiğinde ileri MR görüntü yöntemlerinin standardizasyonunun önemi üzerinde durdu.  

GLİAL TÜMÖR NEDİR?

Glial tümörler,beyin ve omurilikten en sık olarak gelişen tümörlerdir. Santral sinir sisteminde bulunan ve sinir hücrelerine destek sağlayan glialhücrelerinden kaynaklandığı için glial tümör olarak adlandırılmaktadır. 
Bu tümörler, birincil olan beyin tümörlerinin ortalama olarak %46’sını oluşturmaktadır. 
Yeni DSÖ 2016 sınıflamasına göre glial tümörler, artık hücre tipi, histolojik özellikleri, derecesi ve lokalizasyonları yanında moleküler ve genetik özelliklerine göre de sınıflandırılmaktadır.

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