  • BIST 103.370
  • Altın 183,642
  • Dolar 4,3278
  • Euro 5,1818
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Yoga Eğitmeni Özlem Var: “Azıcık” Bile “Hiç Yoktan” iyidir!

»
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Yoga Eğitmeni Özlem Var, “10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” bağlamında günlük rutin içinde hareket etme oranını artırmaya yönelik önerilerde bulundu. 
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Yoga Eğitmeni Özlem Var: “Azıcık” Bile “Hiç Yoktan” iyidir!

Çoğu zaman hareket eksikliği için “zamanım yok, yorgunum” gibi bahaneler bulmaya yatkın olduğumuzu kaydeden Özlem Var, hareket etmenin aslında koşullara bağlı olmadığını belirterek “kişinin olduğu yerde, sahip olduğu şeylerle, elinden geleni yapması dahi hiç hareketsiz kalmaya yeğdir” dedi. Var, özellikle yoğun çalışma hayatı içinde hergün spor yapmak mümkün olmasa da  bazı basit uygulamaları, seçimleri alışkanlık haline getirip, hayatın bir parçası kılarak hareket etme oranının artırılabileceğini kaydetti.  Yoga Eğitmeni Özlem Var, hareket etme oranını artırmak için şu önerilerde bulundu:

Haftada En Azından İki Saatinizi Spora Ayırın
“Kimi insan açık havada koşmaktan kimi insan bir spor merkezinde egzersiz yapmaktan, kimi insan yüzmekten, kimi insan zihinsel ruhsal bir rahatlama da sağlayan Yoga’dan, kimi insan yürümekten hoşlanır. Yapmaktan en fazla keyif alacağınız egzersizi bulun ve haftada en az iki saatinizi buna ayırmaya çalışın. Spora ayıracağınız bu iki saati ister birer saatlik iki zaman dilimi, ister yarım saatlik dört zaman dilimi ya da isterseniz 40’ar dakikalık üç zaman dilimi olarak planlayabilirsiniz. Elinizden geldiğince yarım saatin altına düşmemeye çalışın. 

Elbette yapacağınız spora karar vermeden önce sağlık kontrollerinizi tamamlayıp, doktorunuzdan hangi sporun size daha uygun olduğuna dair tavsiyenizi almayı ihmal etmeyin. Bir başka önemli nokta ise seçtiğiniz dalda mutlaka bir uzmandan destek alın. Aksi takdirde yeterince ve doğru ısınmayan bir bedende lif yırtılmalarına, ters bir hareket ile kemiklerde, eklemlerde oluşabilecek sakatlanmalara davetiye çıkarma riskiniz yükselebilir.  

Dans Edin 
Eğer ayırabilecek iki saatiniz dahi yoksa o zaman dans edin. Hem bedenimize hem ruhumuza en iyi gelen şeylerden birisi de dans etmektir. Bunun için belli bir dans stili biliyor olmanıza gerek yok. Sevdiğiniz, canlı bir müziği açın ve kendinizi müziğin ritmine bırakın. Bunu ofisinizde öğle molasında yapabileceğiniz gibi evinizde daha uzun süreli olarak da yapabilirsiniz. İzlediğiniz bir programın reklam arasında kanalı hareketli  bir müzik kanalına çevirin ve saatlerdir oturduğunuz o koltuktan kalkıp dans etmeye başlayın. Reklam bittiğinde izlediğiniz programa geri dönebilirsiniz. Vaktiniz daha fazla ise iyice terleyene kadar dans etmeye devam edebilir ve ardından ılık bir duş alarak bedeninize harika bir hediye verebilirsiniz.   

Enerjinizi En Hızlı Şekilde Yükseltmek İçin Esneyin
30 saniyelik kısa bir esneme hareketi bile enerjiyi ve konsantrasyonu %55’e kadar artırabiliyor. Masa başı bir işte çalışanların ara ara bedenini, öncelikli olarak da kol, omuz, sırt ve boynunu esnetecek küçük egzersizler yapmayı ihmal etmemesi gerekiyor. Bu egzersizlerin etkisini artırmak için kollarınızı ve bacaklarınızı sallayıp rahatlatabilir ve daha sonra tüm bedeninizi, kollar yukarıya bacaklar aşağıya doğru olacak şekilde, zıt yönlerde üç kez gerip-bırakarak tüm kas, iskelet sisteminizi canlandırıp, hareketlendirebilirsiniz. Yukarı ve aşağıya esnerken burnunuzdan derin bir nefes alın, nefesinizi verirken bedeninizi, tüm kaslarınızı tekrar gevşek bırakın.

İki Sokak Ötedeki Markete Arabayla Gitmeye Son Verin, Yürüyün
Mümkünse her gün, değilse haftada üç kez yapılacak 30 dk. tempolu bir yürüyüşün yararları saymakla bitmez.  Eğer bunun için zaman ayırmakta güçlük çekiyorsanız en azından evinizden çok uzak olmayan market, eczane gibi yerlere yürüyerek gidebilirsiniz. Arabanızı varmak istediğiniz noktadan biraz daha uzağa park edebilir, asansör yerine merdivenleri kullanmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Hafta sonu  doğada, temiz hava soluyarak yapılacak bir yürüyüş ise ruhsal, zihinsel, bedensel olarak size pek çok fayda sağlayacaktır. 

Telefonda Konuşurken Biraz Da Dolanabilirsiniz
Hele de akıllı telefonlar ile birlikte, telefonlarımız elimizden hiç düşmemeye başladı ne yazık ki. Bu durumu en azından faydaya döndürebilmek mümkün. Telefonda konuşurken bir yandan da yürümek gününüze oldukça hareketlilik getirecektir. Üstelik bu yorgunluk hissinizin azalmasına da yardımcı olur ve rehaveti önler. İki aktiviteyi birleştirmek merkezi sinir sistemini uyararak enerji depolanmasına yardımcı olur. 

“Azıcık” Bile “Hiç Yoktan” İyidir
“Spor yapmaya hiç bir şekilde vakit bulamıyorum”, diyorsanız o zaman gün içinde küçücük hareketleri alışkanlık haline getirerek biraz da olsa bedeninizi mutlu edebilirsiniz.  Tüm günlük bir masabaşı işi boyunca hiç hareketsiz kalmaktansa, her saat başı bir kaç dakikalığına ayağa kalkıp, koridorda tempolu bir kaç yüz adım atmak hiç bir şey yapmamaktan iyidir. Bu gün boyunca fazladan 60 ila 130 kalori yakmanızı sağlayabilir.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Uyku ile ilgili doğru sanılan 9 yanlış10 Mayıs 2018 Perşembe 20:27
  • Polen alerjisi nedir?09 Mayıs 2018 Çarşamba 20:54
  • Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı09 Mayıs 2018 Çarşamba 20:50
  • Sağlıklı Nesillerin Yetişmesinde Ebelerin Önemi Ve Rolü Büyük09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:16
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:15
  • Kemik erimesi ve kırılmalara karşı neler yapılabilir?09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:45
  • Kelliğe çare olabilecek bir ilaç keşfedildi09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:16
  • “Sağlıklı nesillerin yetişmesinde ebelerin önemi ve rolü büyük”09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:56
  • Radyoloji Uzmanı Mehmet Alp Dirik: “Solgun Yüzü Dikkate Alın”08 Mayıs 2018 Salı 19:41
  • LAÜ’de “Akciğer Kanserinde Güncel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları” ele alındı06 Mayıs 2018 Pazar 17:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti