Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Yoga Eğitmeni Özlem Var: “Azıcık” Bile “Hiç Yoktan” iyidir!

Çoğu zaman hareket eksikliği için “zamanım yok, yorgunum” gibi bahaneler bulmaya yatkın olduğumuzu kaydeden Özlem Var, hareket etmenin aslında koşullara bağlı olmadığını belirterek “kişinin olduğu yerde, sahip olduğu şeylerle, elinden geleni yapması dahi hiç hareketsiz kalmaya yeğdir” dedi. Var, özellikle yoğun çalışma hayatı içinde hergün spor yapmak mümkün olmasa da bazı basit uygulamaları, seçimleri alışkanlık haline getirip, hayatın bir parçası kılarak hareket etme oranının artırılabileceğini kaydetti. Yoga Eğitmeni Özlem Var, hareket etme oranını artırmak için şu önerilerde bulundu:

Haftada En Azından İki Saatinizi Spora Ayırın

“Kimi insan açık havada koşmaktan kimi insan bir spor merkezinde egzersiz yapmaktan, kimi insan yüzmekten, kimi insan zihinsel ruhsal bir rahatlama da sağlayan Yoga’dan, kimi insan yürümekten hoşlanır. Yapmaktan en fazla keyif alacağınız egzersizi bulun ve haftada en az iki saatinizi buna ayırmaya çalışın. Spora ayıracağınız bu iki saati ister birer saatlik iki zaman dilimi, ister yarım saatlik dört zaman dilimi ya da isterseniz 40’ar dakikalık üç zaman dilimi olarak planlayabilirsiniz. Elinizden geldiğince yarım saatin altına düşmemeye çalışın.

Elbette yapacağınız spora karar vermeden önce sağlık kontrollerinizi tamamlayıp, doktorunuzdan hangi sporun size daha uygun olduğuna dair tavsiyenizi almayı ihmal etmeyin. Bir başka önemli nokta ise seçtiğiniz dalda mutlaka bir uzmandan destek alın. Aksi takdirde yeterince ve doğru ısınmayan bir bedende lif yırtılmalarına, ters bir hareket ile kemiklerde, eklemlerde oluşabilecek sakatlanmalara davetiye çıkarma riskiniz yükselebilir.

Dans Edin

Eğer ayırabilecek iki saatiniz dahi yoksa o zaman dans edin. Hem bedenimize hem ruhumuza en iyi gelen şeylerden birisi de dans etmektir. Bunun için belli bir dans stili biliyor olmanıza gerek yok. Sevdiğiniz, canlı bir müziği açın ve kendinizi müziğin ritmine bırakın. Bunu ofisinizde öğle molasında yapabileceğiniz gibi evinizde daha uzun süreli olarak da yapabilirsiniz. İzlediğiniz bir programın reklam arasında kanalı hareketli bir müzik kanalına çevirin ve saatlerdir oturduğunuz o koltuktan kalkıp dans etmeye başlayın. Reklam bittiğinde izlediğiniz programa geri dönebilirsiniz. Vaktiniz daha fazla ise iyice terleyene kadar dans etmeye devam edebilir ve ardından ılık bir duş alarak bedeninize harika bir hediye verebilirsiniz.

Enerjinizi En Hızlı Şekilde Yükseltmek İçin Esneyin

30 saniyelik kısa bir esneme hareketi bile enerjiyi ve konsantrasyonu %55’e kadar artırabiliyor. Masa başı bir işte çalışanların ara ara bedenini, öncelikli olarak da kol, omuz, sırt ve boynunu esnetecek küçük egzersizler yapmayı ihmal etmemesi gerekiyor. Bu egzersizlerin etkisini artırmak için kollarınızı ve bacaklarınızı sallayıp rahatlatabilir ve daha sonra tüm bedeninizi, kollar yukarıya bacaklar aşağıya doğru olacak şekilde, zıt yönlerde üç kez gerip-bırakarak tüm kas, iskelet sisteminizi canlandırıp, hareketlendirebilirsiniz. Yukarı ve aşağıya esnerken burnunuzdan derin bir nefes alın, nefesinizi verirken bedeninizi, tüm kaslarınızı tekrar gevşek bırakın.

İki Sokak Ötedeki Markete Arabayla Gitmeye Son Verin, Yürüyün

Mümkünse her gün, değilse haftada üç kez yapılacak 30 dk. tempolu bir yürüyüşün yararları saymakla bitmez. Eğer bunun için zaman ayırmakta güçlük çekiyorsanız en azından evinizden çok uzak olmayan market, eczane gibi yerlere yürüyerek gidebilirsiniz. Arabanızı varmak istediğiniz noktadan biraz daha uzağa park edebilir, asansör yerine merdivenleri kullanmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Hafta sonu doğada, temiz hava soluyarak yapılacak bir yürüyüş ise ruhsal, zihinsel, bedensel olarak size pek çok fayda sağlayacaktır.

Telefonda Konuşurken Biraz Da Dolanabilirsiniz

Hele de akıllı telefonlar ile birlikte, telefonlarımız elimizden hiç düşmemeye başladı ne yazık ki. Bu durumu en azından faydaya döndürebilmek mümkün. Telefonda konuşurken bir yandan da yürümek gününüze oldukça hareketlilik getirecektir. Üstelik bu yorgunluk hissinizin azalmasına da yardımcı olur ve rehaveti önler. İki aktiviteyi birleştirmek merkezi sinir sistemini uyararak enerji depolanmasına yardımcı olur.

“Azıcık” Bile “Hiç Yoktan” İyidir

“Spor yapmaya hiç bir şekilde vakit bulamıyorum”, diyorsanız o zaman gün içinde küçücük hareketleri alışkanlık haline getirerek biraz da olsa bedeninizi mutlu edebilirsiniz. Tüm günlük bir masabaşı işi boyunca hiç hareketsiz kalmaktansa, her saat başı bir kaç dakikalığına ayağa kalkıp, koridorda tempolu bir kaç yüz adım atmak hiç bir şey yapmamaktan iyidir. Bu gün boyunca fazladan 60 ila 130 kalori yakmanızı sağlayabilir.”