  • BIST 89.017
  • Altın 341,414
  • Dolar 6,6008
  • Euro 7,1681
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de Acil Servis Hizmetleri Ücretsiz Verilmeye Başlandı

» »
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de Acil Servis Hizmetleri Ücretsiz Verilmeye Başlandı
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de Acil Servis Hizmetleri Ücretsiz Verilmeye Başlandı

Girne Bölgesi halkının koronavirüs dışındaki acil sağlık ihtiyaçları, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi acil servisinde de ücretsiz karşılanmaya başlandı.  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden sonra Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de başlatılan uygulama ile acil servise başvuran hastalardan ayaktan hizmet alanlar, bu hizmetlerden ücretsiz yararlanacak. 

Covid-19 salgını nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana binasının pandemi hastanesi olarak görev yapmaya başlaması, halkın sağlık konusundaki mağduriyetinin ortadan kaldırılması ve oluşabilecek diğer sağlık sorunlarına hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden sonra Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi acil servisinde de ayaktan acil servis hizmetlerinin ücretsiz verilmeye başlandığı bildirildi.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı; “Halkımızın Acil Sağlık Hizmetleri İhtiyacı Durumundaki Kaygılarını Gidermek için Acil Servis Hizmetlerini Ücretsiz Uygulamaya Başladık.”

Başlatılan uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, “Salgın nedeniyle halkımız tedirginlik içinde.  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak görev yapmaya başlaması nedeni ile de acil sağlık ihtiyacı durumunda halkımız bu ihtiyacını hangi hastanede ve ne şekilde karşılayabileceği konusunda ayrıca endişe duyuyor.  Girne bölgesinde yaşayan halkımızı bir nebze de olsa rahatlatmak amacıyla Koronavirüs salgını bitinceye ve devlet hastanesi rutin hizmetlerini verir duruma gelinceye kadar acil servisimizde sunulan ayaktan sağlık hizmetlerini ücretsiz uygulama kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı; “Ateş ve Öksürük Şikayeti Haricindeki Tüm Acil Sağlık İhtiyaçlarınızı Karşılamak için Biz Buradayız.”

KKTC Sağlık Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında ateş ve öksürüğü bulunan tüm hastaların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezinde oluşturulan “Ateş ve Öksürük” polikliniğine başvurması gerektiğini hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Nail Bulakbaşı şöyle devam etti; “Virüsün yayılımının devam ettiği şu günlerde, sağlık çalışanları olarak halkımızın alınan tedbirlere ilişkin duyarlılığının üst seviyede olması beklentisi içerisindeyiz. Halkın sağlığını korumaya yönelik attığımız adımlarda yine en büyük desteği halkımızdan bekliyoruz.  Virüsün yayılımını engellemek ve farklı sağlık sorunları ile hastaneye başvuran hastaları korumak amacıyla ateş ve öksürük şikayeti olan tüm hastaların KKTC Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu “Ateş ve Öksürük” polikliniğine başvurmaları gerekmektedir.  İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, sağlık çalışanları olarak bizler diğer tüm sağlık ihtiyaçlarınız için buradayız.  Bilinçli ve farkındalığı yüksek bir toplum olarak bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Anestezi teknisyenleri ve teknikerleri ameliyathane ekiplerinin çok önemli bir parçasıdır.”14 Aralık 2019 Cumartesi 13:54
  • Özersay Girne Üniversitesi’nde seminer verdi06 Aralık 2019 Cuma 17:55
  • ‘Acil durumlarda saniyelerin önemli olduğu unutulmamalıdır’05 Aralık 2019 Perşembe 13:15
  • Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne (IAMU) üye oldu28 Kasım 2019 Perşembe 10:35
  • Semra Oral Erbaş’ın ‘Olasılık ve İstatistik, Problemler ve Çözümleri’ başlıklı kitabı 7. baskısını yaptı26 Kasım 2019 Salı 17:40
  • “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile Belirlenen En Temel Haklar Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Hakkıdır“21 Kasım 2019 Perşembe 16:48
  • Girne Üniversitesi Tarafından Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı Binali Yıldırım’a “Fahri Doktora” Ünvânı Verildi…18 Kasım 2019 Pazartesi 20:06
  • “Prematüre Bebeklerin Tam Teçhizatlı Bir Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde Uzmanlardan Bakım Almaları Gerekmektedir “17 Kasım 2019 Pazar 18:24
  • TC Eski Başbakanı Yıldırım’a Girne Üniversitesi tarafından “Fahri Doktora” ünvanı veriliyor16 Kasım 2019 Cumartesi 16:22
  • “ X-Işınlarının Keşfi Sayısız İnsanın Hayatını Değiştirmiştir”07 Kasım 2019 Perşembe 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti