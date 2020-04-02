Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de Acil Servis Hizmetleri Ücretsiz Verilmeye Başlandı

Girne Bölgesi halkının koronavirüs dışındaki acil sağlık ihtiyaçları, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi acil servisinde de ücretsiz karşılanmaya başlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden sonra Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde de başlatılan uygulama ile acil servise başvuran hastalardan ayaktan hizmet alanlar, bu hizmetlerden ücretsiz yararlanacak.

Covid-19 salgını nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana binasının pandemi hastanesi olarak görev yapmaya başlaması, halkın sağlık konusundaki mağduriyetinin ortadan kaldırılması ve oluşabilecek diğer sağlık sorunlarına hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden sonra Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi acil servisinde de ayaktan acil servis hizmetlerinin ücretsiz verilmeye başlandığı bildirildi.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı; “Halkımızın Acil Sağlık Hizmetleri İhtiyacı Durumundaki Kaygılarını Gidermek için Acil Servis Hizmetlerini Ücretsiz Uygulamaya Başladık.”

Başlatılan uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, “Salgın nedeniyle halkımız tedirginlik içinde. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak görev yapmaya başlaması nedeni ile de acil sağlık ihtiyacı durumunda halkımız bu ihtiyacını hangi hastanede ve ne şekilde karşılayabileceği konusunda ayrıca endişe duyuyor. Girne bölgesinde yaşayan halkımızı bir nebze de olsa rahatlatmak amacıyla Koronavirüs salgını bitinceye ve devlet hastanesi rutin hizmetlerini verir duruma gelinceye kadar acil servisimizde sunulan ayaktan sağlık hizmetlerini ücretsiz uygulama kararı aldık.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı; “Ateş ve Öksürük Şikayeti Haricindeki Tüm Acil Sağlık İhtiyaçlarınızı Karşılamak için Biz Buradayız.”

KKTC Sağlık Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında ateş ve öksürüğü bulunan tüm hastaların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezinde oluşturulan “Ateş ve Öksürük” polikliniğine başvurması gerektiğini hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Nail Bulakbaşı şöyle devam etti; “Virüsün yayılımının devam ettiği şu günlerde, sağlık çalışanları olarak halkımızın alınan tedbirlere ilişkin duyarlılığının üst seviyede olması beklentisi içerisindeyiz. Halkın sağlığını korumaya yönelik attığımız adımlarda yine en büyük desteği halkımızdan bekliyoruz. Virüsün yayılımını engellemek ve farklı sağlık sorunları ile hastaneye başvuran hastaları korumak amacıyla ateş ve öksürük şikayeti olan tüm hastaların KKTC Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu “Ateş ve Öksürük” polikliniğine başvurmaları gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, sağlık çalışanları olarak bizler diğer tüm sağlık ihtiyaçlarınız için buradayız. Bilinçli ve farkındalığı yüksek bir toplum olarak bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.”