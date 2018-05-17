Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde “Hemşirelikte Liderlik Konferansı” Düzenlendi

Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elif Gürsoy’un konuk olarak katıldığı konferans Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Başhemşireliği’nin evsahipliğinde gerçekleşti.

Konferansta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete, Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Soykurt, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Vekili Prof. Dr. Arzu Babayiğit Hocaoğlu, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin de birer konuşma yaptılar. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin’in açılış konuşması ile başlayan konferansa katılım çok yoğun oldu.

Türkan Şahin: “Hemşireler Din, Dil, Irk Ayrımını Gözetmeksizin Bireyin, Ailenin Ve Toplumun Sağlığı İçin Çalışır”

Başhemşire Türkan Şahin konuşmasında, sağlık hizmetlerinin başarısının, sağlık ve hastalık süreçlerinde hemşirelik hizmetlerine bağlı olduğunu belirterek toplum sağlığının korunması, bozulduğunda iyileştirilmesi, sağlık eğitimi vermede, kaliteli bir sağlık hizmeti ve bakım sunmada, insanın olduğu her yerde hemşirelerin önemli bir rolü olduğunu kaydetti.

Florance Nightingale’in, ‘Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir.’ sözünü hatırlatan Türkan Şahin, hemşirelerin din, dil, ırk ayrımını gözetmeksizin bireyin, ailenin ve toplumun sağlığı için çalıştığını vurguladı.

Dr. Suat Günsel Girne Üniveristesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin, bu mesleği icra eden tüm meslekdaşlarının hakettiği değeri görmesini dileyerek büyük fedakarlıklarla bu kutsal mesleği yerine getiren tüm hemşirelerin Hemşireler Günü’nü ve Hemşireler Haftası’nı kutladı.

Prof. Dr. Hocaoğlu: Hemşireler Sağlık Ekibinin Vazgeçilmez Üyeleridir

Başhemşire Türkan Şahin’in ardından konuşmasını yapan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Vekili Prof. Dr. Arzu Babayiğit Hocaoğlu ise doktorların hayat kurtarmak ve hastayı hayata bağlamak adına mesleklerini icra ettiklerini belirterek bundan sonraki en büyük görevin hemşirelere ait olduğunu ifade etti. Hemşireler olmadan ne hastanelerin, ne sağlık hizmetlerinin olamayacağına, eksik kalacağına dikkat çeken Prof. Dr. Hocaoğlu, hemşirelerin sağlık ekibinin vazgeçilmez üyeleri olduğunu kaydetti.

Mehmet Soykurt: “Çok Deneyimli Kadrolar İle Çalışıyoruz”

Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Soykurt ise konferansta yaptığı konuşmada beş yıl öncesinde sağlık alanında görev aldığında ilk zamanlarda önce hemşirelerle biraraya geldiğini ve alan ile ilgili ilk bilgileri onlardan aldığını ve bu bilgilerle görevini icra etmeye başladığını kaydederek bu nedenle hemşirelerin kıymetinin çok farkında olduğunu belirtti. Konferansta paylaşılan bilgilerin ve hemşirelik mesleği ile ilgili deneyimlerin, öğrencilere ileriye yönelik olarak ışık tuttacağından emin olduğunu ifade eden Soykurt, genç bir hastane olmalarına rağmen çok deneyimli kadrolar ile çalıştıklarını söyleyerek, “bu anlamda öğrencilerimizin en iyi eğitimi alacak şekilde yetiştirildiklerinden hiç şüphemiz yoktur” dedi.

Hemşirelerin kimi zaman hastaların elinden tutarak, kimi zaman uyguladıkları tedavilerle, kimi zaman hastaların sağlığının takibi ya da uygulanan tedavinin takibi ve doktorlara aktardıkları bilgiler ile hayatlar kurtardığını ya da hastaların erken sürede sağlıklarına kavuşmalarını sağladığını belirten Soykurt, bu kutsal mesleği icra eden hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutladı.

Prof. Dr. Mete: “Gücümüzü Farkedersek Başaramayacağımız Hiç Bir Şey Yoktur”

Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Soykurt’un ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete bir konuşma yaptı. Konuşmasına konferansın organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Samiye Mete, en büyük teşekkürü öğrencilerine, geleceğin hemşire adaylarına yapmak istediğini belirterek organizasyon için kendilerine teklif götürdüklerinde tüm öğrencilerinin çok büyük istek ile bu görevi kabul ettiklerini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Mete, konuşmasının devamında Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimine değinerek, bu mesleğin bir uğraş olmaktan çıkıp gerçek bir meslek haline dönüşmesindeki en önemli isim olan Florence Nightingale’in yaşamını ve mesleğe yaklaşımını anlattı. Nightingale’in formal hemşirelik okullarının açılması, alan ile ilgili yayınların yapılması, mesleğin bilim temeline oturtulması konularında öncülük ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mete, Nightingale’in bu anlamda gerçek bir liderlik örneği olduğunu kaydetti ve sonrasında gerek Türkiye’de gerek Kıbrıs’ta hemşirelik mesleğinin tarihine adını yazdıran lider kadınlardan örnekler verdi. Hemşirelerin oldukça kalabalık ve güçlü bir topluluk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Samiye Mete, “Gücümüzü farkedersek başaramayacağımız hiç bir şey yoktur”, dedi.

Doç. Dr. Gürsoy: “Sağlık Alanında Gelişmenin En Temel Adımı Hemşirelerin Güçlendirilmesidir”

Konferansa konuk olarak davet edilen Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elif Gürsoy, konuşmasına, daveti yapanlara ve güne emek veren tüm çalışanlara ve öğrencilere teşekkür ederek başladı. Sunumunda ‘Hemşirelikte liderlik neden önemli ve gerekli?; Ulusal ve uluslararası alanda bu konuda neler yapılıyor, gelişmeler nelerdir?; Bir liderin özellikleri nelerdir?; Nasıl etkili lider olunur?’, konularında detaylı bilgiler aktaran Gürsoy, hemşirelerin, eğitim, uygulama ve bürokrasi olmak üzere çalıştığı başlıca üç alan olduğunu belirterek tüm bu alanlarda liderliğie ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Liderliğin her yerde çok önemli olduğunu ama sağlık alanında daha da önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Elif Gürsoy, bunun sağlık sisteminin kompleks bir yapı olmasından kaynaklandığını belirtti. Sunumunda, tüm dünyada lider hemşireler yetiştirmeye yönelik olarak çeşitli kurum, üniversite, sivil toplum örgütü, organizasyon tarafından verilen eğitimler ve bu alandaki burs olanaklarına dair bilgileri detaylarıyla aktaran Doç. Dr. Elif Gürsoy, öğrencilere bu alanda dünyanın ne yaptığını sıkı bir şekilde izlemelerini tavsiye etti.

Hemşirelerin sağlık politikalarının uygulayıcıları olmalarına rağmen bu politikaların oluşturulması aşamasında ne yazık ki olmadıklarına dikkat çeken Gürsoy, bu anlamda etkin değil edilgen roller üstlendiklerini ve bunun değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Dünyada gelişmiş tüm ülkelerde hemşirelik öğrencilerine liderlik eğitiminin de verildiğini belirten Doç. Dr. Elif Gürsoy, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin de bu eğitimi vererek gençleri liderlik rollerine hazırlamasının önemine işaret etti.

Hemşireliğin ancak “bilgi”, “yasa” ve “tecrübe” ile güçlenebileceğine vurgu yapan Gürsoy, sağlık alanında gelişmenin en temel adımının hemşirelerin güçlendirilmesi olduğunu söyledi. Hemşirelikte Liderlik Konferansı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samiye Mete’nin Doç. Dr. Elif Gürsoy’a plaket ve çiçek takdimi ile son buldu. Konferansın ardından katılımcılar için bir kokteyl verildi.