Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Kozmetik Dermatoloji Semineri düzenlendi

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade tarafından, 7 Nisan 2018 tarihinde Üniversite Hastanesi’nde Kozmetik Dermatoloji Bilgilendirme Semineri düzenlendi. Yrd. Doç. Dr. Bodamyalızade “BOTOX Hakkında Her Şey” konulu seminerde yaptığı sunumda botulinum toksininin (BOTOX®)dermatolojidekozmetik ve tedavi amaçlı kullanım alanlarını, etkilerini ve yan etkilerini paylaştı.

Yüz bölgesine uygulanan enjeksiyonlarınhem bilimhem de sanat olduğunu ifade eden Bodamyalızade, özellikle alın bölgesine yapıldığında kaşbiçimini dramatik bir biçimde değiştirebileceğini ve bu nedenle uygulamaların uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade, seminerde botulinum toksininin (BOTOX®) haricinde, yüz bölgesine uygulanan dolgu maddeleri enjeksiyonu, ameliyatsız iple yüz germe, kimyasal peeling, mezoterapi, PRP, kök hücre tedavisi, leke tedavisi,ameliyatsız göz kapağı estetiği ve ameliyatsız burun estetiği işlemleriyle ilgili bilgilendirmede de bulundu.

Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilen seminer sonunda yapılan çekilişte katılımcılar arasından iki kişiye BOTOX® uygulaması hediye edildi.