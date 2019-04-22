Dr.Suat İ.Günsele, 'Vatan Evladı' Ödülü Altın Madalya Takıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm dünya’da tanıtılması, KKTC’ de eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında yaptığı dünya çapı eserleri ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesinde gösterdiği önemli hizmetler için Azerbaycan'ın Milli Dede Korkut Vakfı tarafından "Vatan Evladı" altın madalyası takdim edildi.

Dr.Suat Günsel'e "Vatan Evladı" altın madalyası Dede Korkut Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Azerbaycan Dünyası dergisinin baş editörü Prof. Eldar ismailov ve Vakfın Türkiye ve KKTC’ den sorumlu temsilcisi Prof.Dr. Refik Aziz tarafından takdim edildi.

"Vatan Evladı" altın madalyası takdim töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirildi. Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof.Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Doç. Dr. Mustafa Kurt hazır bulundu. Törende Prof.Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Prof.Dr. Eldar İsmailov ve Prof.Dr. Rrefik Aziz birer konuşma yaptılar.

Dede korkut Vakfı Başkanı Prof. Dr. Eldar İsmailov takdimde yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi'nin eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında yaptıklarının Türk Dünyası için gurur kaynağı ve büyük manevi değer olduğunu, Dr. Suat Günsel’in Türk dünyasında ilk kez Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında tüm Türk dünyası ressamlarını bir araya getirdiğini vurgulayarak, Dr. Suat Günsel'e teşekkürlerini iletti.

Dr. Suat Günsel ise konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi'nde eğitim ve sağlık alanındaki gelişmeler ile kültür ve sanat alanındaki gelinen son noktayı anlattı. Dr.Günsel, Kıbrıs Modern Sanat müzesi’nin bugüne kadar temel atma töreninden sadece 8 ay geçmesine rağmen Türk dünyasını temsil eden 7 bine yakın eserin yer aldığını ve yüzlerce Türk dünyası ressamlarını Yakın Doğu Üniversitesi'nde ağırlayarak çalışma yapmalarına olanak sağlandığının altını çizdi. Eğitim, sağlık, kültür ve sanatın her bir toplum için önemini ve toplumların kökleşmesinde kültür ve sanatın ne kadar değerli olduğunu vurgulayan Dr. Günsel, kendisine layık görülen "Vatan Evladı" altın madalyası için onur duyduğunu belirterek Azerbaycan Dede Korkut Vakfı’na teşekkür etti.