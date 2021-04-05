Dr. Sucuoğlu: UBP Kurultayında adayım!

Dr. Faiz Sucuoğlu UBP tabaına çağrı yaparak kimseye inanmamalarını kendisinin kurultayda aday olduğunu açıkladı.

Sucuoğlu BRT'de Levent Kutay'ın programında önemli açıklamalar yaptı.

Dr. Sucuoğlu, “Haziran ya da Ekim farketmez. Ben adayım. Bazıları olmayacak falan diyor. Buradan, BRT Canlı yayınında açıklıyorum. İnanmayın. Sonuna kadar adayım ve geçen seferden yarım kalan olayı bu kurultayda bitireceğiz” diye açıklama yaptı.

UBP Meclis Grubunun ara seçimi ve erken seçimin ne zaman olacağını değerlendirdiğini de açıkladı. UBP grubunda bir ad-hoc komite kurulması konusunda fikir birliği var.

Diğer partiler ile görüşülüp bir yol haritası çizilecek.

UBP bir erken seçimden önce kurultayını yapmak durumundadır.