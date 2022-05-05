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Dr. Sucuoğlu'na bir destek de UBP'li Girne Belediye Meclis üyelerinden

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Dr. Sucuoğlu'na bir destek de UBP'li Girne Belediye Meclis üyelerinden
Dr. Sucuoğlu'na bir destek de UBP'li Girne Belediye Meclis üyelerinden

İşte yapılan açıklama;

2019 yılından bu yana tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covit 19 salgınının normale dönmeye başladığı bu dönemde ülkemizin de normalleşmeye başlamasıyla partimizde yapılan kurultayda üyelerimizin büyük bir desteği ile % 60 gibi bir oyla  seçilen ve genel seçimde de partimize tüm partililerimizle birlikte canla başla çalışarak 24 milletvekili kazandıran ve genel başkanlık sonra da başbakanlık koltuğuna laik görülen Dr. Faiz Sucuoğlu’na birlik ve beraberliğimizin devamı açısından gelinen bu süreçte tam destek verdiğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine getirir saygılar sunarız.

UBP GİRNE  BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

BURCU KARAKAYA​​
HATİCE AŞIK
ALİ TEKTAN​
HAKAN ONURLU
FIRAT GÜÇLÜSOY
HÜSEYİN AYRILMAZKARDEŞLER
ÖZBEN KALFA

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