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Dr. Şükrü Onbaşı:“Aşıyı beklemek uzun sürecek, garantisi de yok. Hasta olmamız lazım

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Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şükrü Onbaşı, koronavirüs nedeni ile uzun süre kapalı kalınmayacağına dikkat çekerek “Aşıyı beklemek uzun sürecek, garantisi de yok. Hasta olmamız lazım, virüsü bulaşmamız lazım”dedi.
Dr. Şükrü Onbaşı:“Aşıyı beklemek uzun sürecek, garantisi de yok. Hasta olmamız lazım

Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şükrü Onbaşı, koronavirüs nedeni ile uzun süre kapalı kalınmayacağına dikkat çekerek “Aşıyı beklemek uzun sürecek, garantisi de yok. Hasta olmamız lazım, virüsü bulaşmamız lazım”dedi.

Çok erken ve sert önlemler alındığını söyleyen, Onbaşı, toplum bağışıklığı kazanıp salgın oluşmasını önleyebilmemiz için yüzde 67 oranında bulaş olması gerektiğini ifade etti.

Dr. Şükrü Onbaşı, paylaşımının tamamı şöyle:

Asla kapalı kalmayacağız, kalamayız. Aşıyı beklemek uzun sürecek, garantisi de yok. Hasta olmamız lazım, virüsü bulaşmamız lazım! Çok erken ve sert önlemler aldık(haklı olarak),neredeyse steril kaldık. Toplum bağışıklığı kazanıp salgın oluşmasını önleyebilmemiz için %67 oranında bulaş olması gerekiyor.

Risk grubunu ve yaslıları bir süre daha evde tutarak peyder pey açılmalar başlayacak. Açıldıktan sonra hep öyle mi olacak? Hayır, yine vaka sayısına göre tekrar tedbirler artırılacak sonra tekrar gevşetilecek... Dünyada uygulanan başka alternatif senaryo şu an yok.

Açılırken de toplum taraması veya açılacak kamu/özel sektör çalışanlarının taranması hiçbir rehber veya kuruluş tarafından önerilmiyor. Maske ile yasama alışmak lazım...

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